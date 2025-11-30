Ecuador subió al top 10 regional en adopción de Inteligencia Artificial, pero…

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

Ecuador ocupa el puesto 10 en la última actualización del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial publicada en octubre de 20205, Ecuador. Tiene 45,5 puntos sobre 100.

Este índice divide a los países en tres categorías según su madurez en IA. Las segmentaciones son pioneros, adoptantes y exploradores.

Esa medición, dice Andrés Felipe Vega, director de Asuntos Regulatorios de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (Citec), muestra que Ecuador está en un nivel de adopción moderada o temprana de IA.

En ese reporte se asegura -además- que la región capta solo el 1,12 % de la inversión global en IA, pese a representar cerca del 6,6% del PIB mundial.

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La evolución de la adopción de IA en Ecuador

Ecuador avanzó un lugar frente a 2024. Pero hay retos a nivel de orientación o política, “Ecuador todavía no ha adoptado firmemente una política de promoción y uso sobre la inteligencia artificial”, dice Vega.

Si bien el Ministerio de Telecomunicaciones ha dado los primeros pasos para construir una estrategia nacional, aún no ha sido publicada ni consolidada, agrega Vega.

Chile lidera este índice con 70 puntos. Según él, los países que más han logrado avanzar ordenaron las cosas casa adentro. El sector productivo adopta de mejor manera la IA cuando tiene seguridad jurídica, promoción e incentivos.

La adopción de la IA en las empresas ecuatorianas

La Asociación International Data Corporation (IDC) afirma que el 40% de las empresas ecuatorianas adoptaría inteligencia artificial hasta finales de 2025.

Pero, hay que considerar otros estudios como Chequeo Digital, señala Vega. Este índice mide la brecha de madurez digital en las empresas ecuatorianas.

En el corte de 2024 (más actualizado), se dijo que el 51,8% de las empresas ecuatorianas tienen un nivel inicial de madurez digital.

Es decir, pese a que incorporaron cierta tecnología en sus procesos, todavía no se apropiaron correctamente o no la usan al máximo potencial.

La implementación de la IA en las empresas

La Citec realizó un estudio sectorial de la industria de servicios tecnológicos. Se identificó que los procesos donde más se busca automatización son las áreas de logística y analítica de datos.

Además, en los procesos creativos relacionadas al marketing o servicio al cliente.

¿Cuál es el perfil de las empresas que aplican IA?

Según Vega, en el estudio de la Citec realizado el sector tecnológico, se determinó son empresas pequeñas o medianas como normalmente es la realidad del Ecuador. “El 95% de las empresas del país son mipymes”.

Vega señala que, a nivel competitividad, la adopción de tecnología es un eje transversal y catalizador para mejorar competitiva y economía de las compañías.

Ese es el primer potenciador para la adopción de IA. Es decir, estar al nivel de la competencia nacional o externa. Y la moda o necesidad también pesa.

La implementación de la IA en las mypimes de Ecuador

Efrén Ortiz es consultor Empresarial en Marketing y Transformación Digital. Según él, por lo general, las mipymes no saben para qué, ni cómo, ni cuánto les costará implementar la IA.

Y eso genera tres escenarios. El primer paso para entender la adopción es identificar cómo puedo optimizar los tiempos y recursos. Para ello, hay que hacer una intervención e identificar dónde aplicar.

Una vez que se conocen los procesos, condiciones recurrentes, operativas y costos innecesarios que puede aportar la IA, arranca la fase dos. Esta consiste en determinar las herramientas o alternativas, desde las más básicas hasta las más tecnológicas.

Y hay que entender que el uso de IA es análisis de datos. Si una organización no tiene datos ordenados, esta tecnología no tendrá insumos para ayudar a resolver los problemas.

El tercer paso es la implementación con el acompañamiento adecuado.

Los empresarios deben saber qué deben modificar y qué innovar. Luego, cómo hacerlo, qué tecnologías usar y, finalmente, tener expertos para que la implementación, resume Ortiz.

Él dice que las organizaciones deben fijar un presupuesto para la innovación en tecnologías porque la competencia ya lo está haciendo.

Allí, surge otra inquietud: cuánto asigno. Para ello es fundamental, saber cómo puede ayudarme, qué tecnología necesito y qué implementación debo ejecutar.

El retorno de la inversión al implementar la IA

“Ya que el nivel de madurez digital en las empresas normalmente no es el adecuado, se implementan soluciones tecnológicas, sin un plan o un objetivo bien consolidado, lo que causa que el retorno de inversión no siempre sea positivo”, destaca Vega.

Y no solo pasa en Ecuador. Él dice que solo el 8% (datos de libre acceso, no de la Citec) de las empresas en el mundo, que implementaron proyectos de IA, afirman que tienen un éxito extremo de retorno de inversión.

El 41% dijo que el retorno es positivo y el resto aún no tiene.

La seguridad en el uso de la IA en las empresas

En el estudio sectorial de la Citec, la ciberseguridad es un perfil muy requerido. Este ámbito debe tener más cuidado se trabaja con datos personales o de otro tipo para obtener automatizaciones o soluciones.

Por ello, hay que tener un esquema de seguridad que permita -por un lado- verificar que los datos usados tienen una base legal legítima.

Y por otro lado, que estos sean ciertos, certeros y reales.

Finalmente, que estén resguardados porque siempre hay riesgo a los ataques informáticos. Sin un correcto blindaje, usar estas aplicaciones, puede convertirse es un problema, señala Vega.

Los retos para los empresarios ecuatorianos

Si bien la tecnología penetra en los sectores productivos, aún no hay una apropiación tecnológica, ni suficiente educación y cultura digital, dice Vega.

El sector privado enfrenta problemas de país, por lo que el empresario se enfoca en las crisis emergentes, “y le cuesta trazar un plan a mediano o largo plazo de desarrollo”.

El sector privado no solo necesita educarse, dice Vega, sino también ver a la tecnología como una inversión necesaria que dará rébitos a mediano plazo.

El problema -muchas veces- es que, a diferencia de otras áreas que dan réditos en el corto plazo, cuando se invierte en tecnología hay que esperar. “Eso desincentiva”.

El personal técnico interno y externo

Para la implementación de tecnología como la IA, las empresas requieren personal capacitado y profesionales externos que recomienden dónde aplicar y que ejecuten planes para facilitar esa adopción.

Según Vega, la brecha de talento digital en la región es alta. El Banco Interamericano de Desarrollo identificó que cerca de 2,5 millones de personas hiceron falta en talento digital en las empresas.

El 70% de las compañías consultadas señaló que tienen mucha dificultad para encontrar perfiles técnicos que les ayude a la implementación. “Es una tarea para el sector educativo”.

Enlace externo: Historia de la Inteligencia Artificial

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