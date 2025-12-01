LÍDERES regresa más digital e innovador y con la evolución de su pódcast Garabot

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

El periodismo empresarial en Ecuador vive un nuevo impulso con el regreso de LÍDERES. Es una marca de EL COMERCIO que por 28 años ha narrado historias de éxito, economía, emprendimiento y tecnología.

En esta nueva etapa, LÍDERES se transforma en un medio más digital, moderno y dinámico, manteniendo su esencia: contar historias positivas que inspiran al país.

Los contenidos reforzarán temas de alta demanda como marketing actualizado, tendencias financieras, inteligencia artificial aplicada, ecosistemas de emprendimiento, hábitos de consumo y mercados internacionales en evolución.

Más noticias de LÍDERES:

Una marca histórica adaptada al futuro de los negocios

El relanzamiento de LÍDERES coincide con la necesidad de ofrecer contenidos especializados para empresarios, ejecutivos, emprendedores y profesionales que buscan información confiable y análisis profundos.

La nueva propuesta editorial integra formatos multimedia, storytelling empresarial, cobertura de innovación corporativa y casos inspiradores que reflejan la evolución del ecosistema productivo ecuatoriano.

Esta transformación reafirma la visión de la marca: conectar a quienes impulsan el desarrollo económico con herramientas y conocimiento de alto valor.

Garabot, el pódcast empresarial que integra video e IA

Como parte de esta renovación Garabot evoluciona. Este pódcast conducido por Giovanni Astudillo, editor de LÍDERES, junto a Garita, un personaje creado con inteligencia artificial que simboliza la innovación del proyecto.

Garita nació como una voz experimental y hoy es un acompañante digital que conversa, pregunta y aprende de cada invitado.

En su nueva temporada, el pódcast evoluciona y se presenta en formato video y audio, ampliando la experiencia para audiencias que consumen contenido corporativo, tecnológico y motivacional.

Viviana Valdivieso, de Nestlé Ecuador, inaugura la nueva temporada de Garabot

La primera invitada del nuevo Garabot es Viviana Valdivieso, vicepresidenta de Marketing y Comunicación de Nestlé Ecuador.

Su visión estratégica sobre el consumidor moderno, el propósito corporativo y la construcción de marcas globales inaugura un ciclo de conversaciones que buscan conectar liderazgo empresarial, tendencias del mercado y la transformación digital del país.

Sus aportes marcan el inicio de una serie que refleja lo que Garita resume en tres conceptos clave: evolución, innovación y futuro.

Celebración de 28 años y compromiso con los líderes de Ecuador

El 24 de octubre, LÍDERES cumplió 28 años desde su primera edición. Este aniversario se convierte en el pretexto perfecto para celebrar no solo la evolución de la marca, sino también a quienes le dan sentido: los ejecutivos, emprendedores, académicos y visionarios que impulsan el desarrollo del Ecuador.

Con esta renovación, LÍDERES reafirma su compromiso de acompañar y destacar a los protagonistas del progreso empresarial.