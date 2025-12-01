LÍDERES regresa más digital e innovador y con la evolución de su pódcast Garabot

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El periodismo empresarial en Ecuador vive un nuevo impulso con el regreso de LÍDERES. Es una marca de EL COMERCIO que por 28 años ha narrado historias de éxito, economía, emprendimiento y tecnología.
En esta nueva etapa, LÍDERES se transforma en un medio más digital, moderno y dinámico, manteniendo su esencia: contar historias positivas que inspiran al país.
Los contenidos reforzarán temas de alta demanda como marketing actualizado, tendencias financieras, inteligencia artificial aplicada, ecosistemas de emprendimiento, hábitos de consumo y mercados internacionales en evolución.
El relanzamiento de LÍDERES coincide con la necesidad de ofrecer contenidos especializados para empresarios, ejecutivos, emprendedores y profesionales que buscan información confiable y análisis profundos.
La nueva propuesta editorial integra formatos multimedia, storytelling empresarial, cobertura de innovación corporativa y casos inspiradores que reflejan la evolución del ecosistema productivo ecuatoriano.
Esta transformación reafirma la visión de la marca: conectar a quienes impulsan el desarrollo económico con herramientas y conocimiento de alto valor.
Como parte de esta renovación Garabot evoluciona. Este pódcast conducido por Giovanni Astudillo, editor de LÍDERES, junto a Garita, un personaje creado con inteligencia artificial que simboliza la innovación del proyecto.
Garita nació como una voz experimental y hoy es un acompañante digital que conversa, pregunta y aprende de cada invitado.
En su nueva temporada, el pódcast evoluciona y se presenta en formato video y audio, ampliando la experiencia para audiencias que consumen contenido corporativo, tecnológico y motivacional.
La primera invitada del nuevo Garabot es Viviana Valdivieso, vicepresidenta de Marketing y Comunicación de Nestlé Ecuador.
Su visión estratégica sobre el consumidor moderno, el propósito corporativo y la construcción de marcas globales inaugura un ciclo de conversaciones que buscan conectar liderazgo empresarial, tendencias del mercado y la transformación digital del país.
Sus aportes marcan el inicio de una serie que refleja lo que Garita resume en tres conceptos clave: evolución, innovación y futuro.
El 24 de octubre, LÍDERES cumplió 28 años desde su primera edición. Este aniversario se convierte en el pretexto perfecto para celebrar no solo la evolución de la marca, sino también a quienes le dan sentido: los ejecutivos, emprendedores, académicos y visionarios que impulsan el desarrollo del Ecuador.
Con esta renovación, LÍDERES reafirma su compromiso de acompañar y destacar a los protagonistas del progreso empresarial.