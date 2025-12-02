La demanda de autos eléctricos crece en Ecuador y se destaca en Latinoamérica

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

La industria automotriz se transforma para atender las nuevas demandas de los vehículos eléctricos. De los 92 millones de vehículos fabricados en el mundo en 2024, el 37% correspondió a automotores electrificados (21% híbridos y 16% eléctricos).

Ese aumento en la demanda también se evidencia en Ecuador. Los consumidores muestran una creciente apertura hacia las nuevas tecnologías de movilidad.

La participación de vehículos eléctricos en el mercado ecuatoriano pasó del 0,2% en 2021 al 3,2% en 2025, según datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade).

Ese dinamismo sin precedentes se debe a incentivos fiscales, baja en los costos de matriculación y un aumento notable en la oferta de modelos eléctricos.

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Más modelos y más interés del consumidor ecuatoriano

La movilidad sostenible en Ecuador avanza gracias a una oferta más diversa. El mercado pasó de 31 modelos eléctricos disponibles en 2022 a 65 en 2025.

Esta expansión facilita que nuevos segmentos de consumidores accedan a tecnologías limpias, una tendencia reforzada por las exoneraciones de IVA, ICE y aranceles, además de la exención de pico y placa.

Genaro Baldeón, presidente ejecutivo de AEADE, explica que estos factores “impactan directamente en el precio final y motivan la transición hacia tecnologías de cero emisiones”.

Ecuador entre los países de mayor crecimiento en la región

En el comparativo regional, Ecuador se destaca por registrar un crecimiento del 189,4% en ventas de BEV entre enero y octubre de 2025, superando a mercados como Chile o Perú, según datos de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores.

Se ubica junto a países con fuerte adopción como Uruguay y Colombia. Aunque Brasil y México, que lideran en volumen absoluto, Ecuador sobresale en aceleración de demanda y ritmo de adopción.

Ecuador alcanzó los 3 753 vehículos eléctricos vendidos entre enero y noviembre de 2025 y consolidó su participación del 3,2% del mercado automotor. El aumento interanual bordea el 300%.

Retos para sostener la movilidad eléctrica en Ecuador

A pesar del impulso, la infraestructura de recarga aún avanza lentamente. Baldeón señala que, aunque el sector privado suma 371 puntos de carga identificados, la escala todavía es insuficiente para soportar un mercado masivo.

La falta de una red robusta es el principal desafío para el crecimiento sostenido del sector eléctrico automotor en el país.

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