China compra más productos ecuatorianos y aún hay mercado por conquistar

La relación entre Ecuador y China va más allá de una gira presidencial. El encuentro de Daniel Noboa con Xi Jinping, este 18 de agosto de 2026 en Beijing, plantea una interrogante : ¿cómo puede Ecuador transformar su acercamiento con la segunda economía más grande del mundo en más exportaciones, inversión productiva y diversificación de mercados?

Ambos mandatarios concretaron temas de cooperación en comercio, energía, minería, infraestructura, finanzas, economía digital, nuevas energías e inteligencia artificial.

El contexto es favorable para profundizar la relación comercial Ecuador-China. El Tratado de Libre Comercio (TLC), que está vigente desde el 1 de mayo de 2024, aportó al intercambio comercial, aunque expertos consideran que todavía existe un amplio margen para aprovechar las preferencias comerciales, incorporar nuevos productos y atraer capital chino hacia sectores estratégicos.

Daniel Legarda, exministro de Producción y Comercio Exterior, considera que la importancia de esta relación debe analizarse desde una perspectiva más amplia.

Para Ecuador, dice, es conveniente contar con relaciones internacionales diversificadas y equilibradas, basadas en los intereses nacionales, sin que una mayor cercanía con China necesariamente signifique alejarse de otros socios estratégicos como Estados Unidos o la Unión Europea.

“El acuerdo ha generado resultados positivos, pero todavía no se lo está aprovechando de la mejor manera”, sostiene Legarda.

El desafío, en su criterio, ya no consiste solamente en disponer de un TLC, sino en utilizar activamente las herramientas institucionales que este creó, resolver barreras de acceso y desarrollar una estrategia comercial capaz de convertir las preferencias arancelarias en nuevos negocios.

China se consolida como un mercado clave para Ecuador

Las cifras muestran la dimensión que ha adquirido el comercio entre Ecuador y China. Entre enero y mayo de 2026, Ecuador exportó alrededor de 3 043 millones de dólares en productos no petroleros hacia China, un crecimiento del 30,5% respecto del mismo período de 2025.

Camarón, concentrado de cobre, otros productos minerales, banano y artículos de madera y corcho estuvieron entre los principales rubros, según el Ministerio de Producción.

La dimensión del mercado explica parte del interés. China ofrece una escala de consumidores que Ecuador difícilmente encuentra en otros destinos y, al mismo tiempo, una demanda capaz de absorber alimentos, materias primas y productos con mayor valor agregado.

China tienen un mercado conformado por 78 veces la población del Ecuador. Esa oportunidad, sin embargo, exige diversificar una oferta que todavía mantiene una fuerte concentración en pocos productos.

Magaly Caicedo es presidenta de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. Ella considera que justamente allí se encuentra uno de los principales retos. Ecuador ya tiene productos bandera posicionados, como camarón, banano, madera de balsa y cobre, pero necesita abrir espacio para una nueva generación de exportaciones.

“No solo se trata de tener el protocolo fitosanitario”, explica Caicedo. El exportador debe conocer los nichos, realizar estudios de mercado, encontrar distribuidores confiables y entender las particularidades del consumidor chino.

El TLC con China aún tiene espacio para crecer

El Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China eliminó o redujo barreras arancelarias para una amplia variedad de productos ecuatorianos y creó mecanismos para administrar la relación comercial. Su entrada en vigencia también coincidió con una recuperación de las exportaciones hacia ese mercado.

Pero contar con preferencias arancelarias no garantiza por sí solo más ventas. Para Legarda, Ecuador necesita una administración permanente del acuerdo, capaz de identificar cuellos de botella, tramitar nuevos accesos sanitarios y atender conflictos comerciales.

El exministro pone especial énfasis en las instancias creadas dentro del propio TLC para revisar su implementación. Desde su perspectiva, esos espacios deben convertirse en mecanismos operativos para discutir las condiciones de acceso, evaluar solicitudes de nuevos productos y resolver dificultades técnicas.

El camarón evidencia por qué el comercio necesita gestión técnica

El camarón ecuatoriano en China ejemplifica ese desafío. Varias plantas exportadoras enfrentaron restricciones relacionadas con controles sanitarios, un problema que adquirió relevancia por el peso de este producto en las ventas nacionales hacia el mercado asiático.

China restituyó habilitaciones a exportadores ecuatorianos después de gestiones diplomáticas y técnicas.

Para Legarda, este tipo de controversias debe resolverse principalmente en las instancias técnico-sanitarias. La diplomacia de alto nivel puede facilitar el diálogo, pero aspectos como los límites de residuos, mecanismos de evaluación de conformidad y requisitos sanitarios del camarón ecuatoriano necesitan argumentos técnicos.

Ecuador, señala, tiene una ventaja: posee una de las industrias camaroneras más relevantes del mundo y dispone de información suficiente para sustentar técnicamente sus posiciones.

Caicedo coincide en que el camarón requería atención prioritaria, pero advierte que la agenda debe ir más lejos. Ecuador necesita avanzar en protocolos fitosanitarios para que nuevos alimentos y productos agroindustriales puedan ingresar al mercado chino.

La visita de Noboa abre la puerta en China

Es precisamente allí donde adquiere importancia la visita de Daniel Noboa a China. Más que cerrar operaciones puntuales, una reunión presidencial puede destrabar prioridades, acelerar negociaciones y colocar determinados sectores en la agenda bilateral.

Xi Jinping planteó durante el encuentro fortalecer proyectos en energía, minerales, infraestructura y finanzas, además de explorar cooperación en economía digital, desarrollo verde, nuevas energías e inteligencia artificial. Noboa, a su vez, expresó interés en ampliar las exportaciones ecuatorianas y promover una mayor presencia de empresas chinas en Ecuador.

Legarda identifica una oportunidad concreta: aprovechar el diálogo político para iniciar nuevos protocolos sanitarios de exportación hacia China, por ejemplo, para proteínas animales. Una eventual apertura para carne de pollo podría acompañarse con cooperación técnica china para fortalecer capacidades de Agrocalidad.

La visita presidencial, por tanto, funciona como un acelerador. El resultado dependerá de lo que ocurra después: negociaciones técnicas, seguimiento institucional, promoción de exportaciones, atracción de inversiones y capacidad empresarial para ingresar efectivamente al mercado.

China también puede ser un socio de inversión

La relación económica tampoco termina en el intercambio de bienes. La inversión china en Ecuador puede desempeñar un papel en infraestructura, energía, minería, tecnología y logística.

Legarda considera que las experiencias negativas del pasado no deberían llevar al Ecuador a descartar capitales chinos. Su planteamiento es que las nuevas inversiones deben manejarse con transparencia, reglas claras y proyectos que respondan a los intereses nacionales.

El puerto de Chancay, en Perú, aparece como una referencia cercana de la expansión de capital chino en infraestructura regional. Para Ecuador, además, la nueva dinámica logística del Pacífico puede reducir tiempos de transporte y mejorar la conexión de las exportaciones con Asia.

Caicedo señala que las nuevas rutas marítimas ya comienzan a cambiar las condiciones de acceso con Chancay. Según ella, las conexiones vinculadas con este puerto peruano han permitido reducir entre 10 y 12 días determinados tiempos de tránsito hacia Shanghái, mientras nuevas navieras exploran rutas desde Posorja hacia Japón y China.

Importaciones chinas también sostienen producción ecuatoriana

La relación es de doble vía. Ecuador importa desde China vehículos, manufacturas metálicas, teléfonos celulares, maquinaria y una amplia variedad de insumos.

Las importaciones desde China sumaron 3 702 millones de dólares durante los primeros cinco meses de 2026, frente a 3 043 millones exportados en productos no petroleros. Esto arrojaría un déficit cercano a 658 millones en ese segmento del intercambio.

Sin embargo, el análisis de la balanza requiere observar qué compra Ecuador. Alrededor del 78% de las importaciones no petroleras procedentes de China corresponde a insumos utilizados en la producción de bienes en el país, según los datos de Fedexpor. Esto significa que una parte importante de las compras chinas alimenta cadenas productivas ecuatorianas.

Los automóviles son uno de los segmentos de mayor crecimiento. Las cifras de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador señalan que el 56,3% de los automotores nuevos comercializados en Ecuador durante los primeros seis meses de 2026 fueron fabricados en China.

Esta transformación también ilustra cómo la relación económica Ecuador-China ha dejado de concentrarse exclusivamente en materias primas ecuatorianas y bienes manufacturados chinos. Tecnología, movilidad eléctrica, economía digital e inversiones comienzan a ganar espacio dentro de la agenda.

Exportar a China exige entender al consumidor chino

Para Caicedo, uno de los errores sería asumir que un producto exitoso en Estados Unidos o Europa puede venderse de la misma manera en China.

El mercado chino para productos ecuatorianos exige adaptación. Los colores, tamaños de los empaques, idioma, presentación y narrativa de marca pueden cambiar. En snacks, por ejemplo, los formatos pueden ser más pequeños, mientras la información comercial debe adaptarse al idioma chino.

También existe interés por la trazabilidad y las historias detrás de los productos. Un código QR puede permitir que un consumidor conozca dónde fue cultivado un alimento, quién lo produjo y qué comunidades participaron en su cadena de valor.

Ese componente abre una oportunidad para que Ecuador no compita únicamente por volumen. Productos de cacao, café, frutas procesadas, snacks, alimentos premium y otras manufacturas pueden encontrar espacios si combinan valor agregado, origen ecuatoriano y trazabilidad.

En la actualidad, el mercado chino recibe 113 productos de exportación desde Ecuador. Además, más de 412 empresas las que se encuentran vinculadas a la exportación, informa Fedexpor.

Ecuador mira a China sin cerrar otras puertas

Para Legarda, la aproximación a Beijing debe insertarse en una política exterior pragmática. Ecuador puede fortalecer su relación con China mientras mantiene vínculos profundos con Estados Unidos, Europa y otros mercados.

La gira asiática de Noboa continúa además con Singapur y Vietnam. En el primer caso, Legarda identifica oportunidades especialmente en inversión, tecnología y cooperación. En Vietnam considera prudente estudiar primero las complementariedades económicas antes de avanzar hacia un eventual acuerdo comercial.

Preguntas frecuentes sobre las relaciones comerciales entre Ecuador y China

❓ ¿Por qué China es un mercado estratégico para Ecuador?

China es uno de los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas y un mercado clave para diversificar el comercio exterior del país. Entre enero y mayo de 2026, Ecuador exportó 3 043 millones de dólares en productos no petroleros a China, un 30,5% más que en igual período de 2025. Camarón, concentrado de cobre, minerales, banano y productos de madera están entre los principales bienes vendidos a ese mercado.

❓ ¿Qué ha logrado el TLC entre Ecuador y China?

El TLC ha facilitado el acceso de productos ecuatorianos al mercado chino mediante preferencias arancelarias, aunque todavía existe espacio para aprovechar mejor el acuerdo. El Tratado de Libre Comercio está vigente desde mayo de 2024. Daniel Legarda, exministro de Producción y Comercio Exterior, considera que Ecuador necesita fortalecer la gestión del acuerdo, resolver obstáculos técnicos y sanitarios y utilizar sus mecanismos para incorporar nuevos productos.

❓ ¿Qué productos puede Ecuador vender más a China además de camarón y minerales?

Ecuador tiene oportunidades en alimentos procesados, frutas, proteínas animales y productos con mayor valor agregado. Magaly Caicedo, presidenta de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, señala que abrir protocolos fitosanitarios es apenas una parte del proceso. Las empresas también necesitan identificar nichos, conseguir compradores confiables y adaptar empaques, tamaños, idioma y estrategias comerciales a las preferencias del consumidor chino.

❓ ¿Qué importancia tiene la visita de Daniel Noboa a China para el comercio ecuatoriano?

La visita puede acelerar la apertura de mercados, atraer inversión china y dar prioridad política a negociaciones comerciales pendientes. Noboa y Xi Jinping abordaron cooperación en comercio, energía, minería, infraestructura, finanzas, economía digital, energías renovables e inteligencia artificial. Para los especialistas, las reuniones presidenciales pueden impulsar protocolos sanitarios y nuevas inversiones, pero los resultados dependerán del seguimiento técnico y comercial posterior.

❓ ¿Qué importa Ecuador desde China y cómo influye en su economía?

Ecuador importa principalmente vehículos, manufacturas, tecnología e insumos que también abastecen a la producción nacional. Las importaciones desde China alcanzaron USD 3 702 millones en los primeros cinco meses de 2026. Los vehículos sumaron USD 289 millones y las manufacturas de metal, USD 288 millones, mientras los celulares llegaron a USD 240 millones. Además, alrededor del 78% de las importaciones no petroleras chinas corresponde a insumos utilizados para producir bienes en Ecuador.

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