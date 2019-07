TecnoloGía

Mac Pro, el último gran producto de la compañía Apple ensamblado en Estados Unidos

Apple fabricará su nueva computadora Mac Pro en China en lugar de la línea de ensamblado en Estados Unidos donde lo hacía.



La compañía pretende armar la computadora en una fábrica cerca de Shanghai, según el periódico The Wall Street Journal, que citó a fuentes no identificadas al tanto del plan.



La nueva Mac Pro será diseñada y desarrollada en California, indicó Apple en un comunicado, pero se abstuvo de precisar dónde la ensamblará.



“Estamos orgullosos de apoyar las instalaciones de manufactura en 30 estados de Estados Unidos, y el año pasado gastamos 60.000 millones de dólares con más de 9.000 proveedores de todo el país”, afirmó Apple.



Aun así, trasladar el armado de la Mac Pro a China constituye una medida de reducción de costos que deja ver los desafíos que Apple podría enfrentar mientras explora formas para evitar los posibles aranceles que el gobierno del presidente Donald Trump pudiera imponer a los iPhones y otros dispositivos de la compañía que ya se fabrican en China.



Esta Mac Pro o el viejo "cubo de basura", como se bautizó luego de su lanzamiento en 2012, fue la primera computadora de Apple ensamblada en EE.UU. en décadas.



Pero como le dijo un exsupervisor de manufacturación de Apple al mismo WSJ en 2017, su experiencia con Flex Ltd. los hizo "aprender lo difícil que es fabricar en EE.UU.".