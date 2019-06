TEcnología

Huawei pierde aliados y aquí te contamos cómo van las cosas

Millones de propietarios de teléfonos celulares Huawei se enfrentan a un futuro incierto tras el anuncio que hizo Google de que no seguirá proporcionando su software a la compañía china.



Huawei es hoy día el segundo fabricante de teléfonos del mundo y es muy popular entre el público y los especialistas, que elogian especialmente sus cámaras y la durabilidad de las baterías.



Al igual que la mayoría de los smartphones, utilizan el sistema operativo Android de Google, que además de proporcionar la interfaz de usuario les brinda a los clientes acceso a una amplia gama de aplicaciones, entre ellas algunas muy populares como Google Play, Google Mail y Google Maps.



Desde que se anunció está ruptura, han sucedido una serie de hechos que han afectado a esta multinacional china.

7 de junio



​Facebook anuncia que no permitirá la preinstalación de sus aplicaciones en teléfonos Huawei, lo que supone un nuevo revés para el para el gigante tecnológico chino que lucha en su intento por mantener su negocio a flote frente a la prohibición estadounidense de comprar piezas y software estadounidenses. Los clientes que ya tienen teléfonos Huawei podrán seguir usando sus aplicaciones y recibiendo actualizaciones, dijo Facebook. Pero los nuevos teléfonos Huawei ya no podrán tener aplicaciones de Facebook, WhatsApp.



Huawei no respondió de inmediato a los comentarios realizados a propósito de esta noticia. Por otro lado, las autoridades estadounidenses advirtieron que el equipo de Huawei se puede usar para el espionaje desde China, una afirmación que la compañía ha negado enérgicamente.

​

Facebook también decidió darle la espalda a la empresa Huawei al interrumpir sus relaciones con esta firma. Foto: Pixabay.com



6 de junio

​

​Google defiende a Huawei porque asegura que “romper relaciones con ellos es un riesgo a la seguridad nacional”. La multinacional está presionando a la administración estadounidense para permitir a Huawei acceder a su sistema operativo móvil.



La postura que ha tomado la compañía de Mountain View ahora se enfoca principalmente en demostrar que puede ser más perjudicial para Estados Unidos vetar a Huawei por completo, a diferencia de lo que el Presidente Donald Trump asegura y opina sobre ellos.



Es por esto que, ahora Google quiere lograr que la polémica termine intentando convencer al Gobierno que no tome medidas extremas en contra de la compañía originaria del gigante asiático poniendo fin a su veto.

Google presiona al Gobierno de Estados Unidos para reestablecer relaciones con Huawei,. Foto: AFP



26 de mayo

Luego del revuelo por la ruptura entre Google y Huawei, comenzó a divulgarse la información sobre el nombre del nuevo sistema operativo de Huawei. Se trata de Hongmeng. De hecho, Richard Yu, director ejecutivo de Huawei, había anticipado: “hemos preparado nuestro propio sistema operativo. Si fuera el caso de que ya no pudiéramos usar estos sistemas, como Androi. Necesitaríamos estar bien armados”.



La primera confirmación del nombre de este nuevo sistema operativo proviene del medio Huawei Central, que asegura haber tenido acceso anticipado a información relativa a los planes de Huawei con respecto al software que da vida a su catálogo de terminales. Al parecer, el sistema operativo alternativo de Huawei llevaría en desarrollo desde el año 2012, si bien la intención de la compañía nunca había sido tener que llegar al punto de usarlo en lugar de seguir apoyándose en una plataforma ya asentada como lo es Android.





Ante la ruptura con Google, Huawei decide anunciar el desarrollo de su propio sistema operativo para no depender de Google. Foto: AFP

​23 de mayo

Panasonic y Toshiba anuncian que suspenderán el suministro de componentes para la empresa china, mientras que la multinacional de diseños de chips ARM, con sede en el Reino Unido, a instrucciones a sus empleados para que se suspendan los negocios con Huawei.





Toshiba y Panasonic anuncian que suspenderán el suministro de componentes a Huawei. Foto: EFE



22 de mayo

Después de que creció la preocupación por el veto a Huawei, el gobierno de Donald Trump informó que la prohibición de exportaciones de tecnología comenzará a regir a mediados de agosto para que las compañías tengan tiempo para mantener y respaldar las redes y equipos existentes y actualmente en pleno funcionamiento, incluidas las actualizaciones de software.

Donald Trump decide vetar importaciones de productos de la empresa china. Foto: AFP



19 de mayo

Se conoció que la empresa estadounidense, Google, impedirá a Huawei, el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo el uso de algunas actualizaciones dentro del sistema operativo Android.

Google anunció que no permitiría a la multinacional Huawei acceder a las actualizaciones del sistema operativo Android. Foto: AFP



De esta manera, los nuevos teléfonos inteligentes de Huawei también perderán el acceso a algunas de las más populares aplicaciones de Google.



15 de mayo

Google suspendió sus relaciones con Huawei luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vetó el 15 de mayo toda relación con la gigante de telecomunicaciones china.