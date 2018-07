Móviles

Huawei entregará USD 20 000 al ganador de un concurso de fotografía móvil

La compañía china fabricante de tecnología Huawei ha lanzado la convocatoria para su concurso anual Next-Image, y este año, Ecuador está incluido entre los 90 países que podrán participar.

Este certamen es organizado en conjunto con el International Center of Photography (ICP), instituto dedicado a la preservación de la memoria histórica de la humanidad y la cultura visual por medio de la fotografía.



Para este año se han abierto seis categorías en las que se puede participar: ‘Good Night’, que es el espacio para fotografías nocturnas o capturadas en condiciones de poca luz; ‘Hello Life!’, dedicado a fotografías cotidianas que inspiren diferentes emociones; ‘Faces’, que es el espacio para las ‘selfies’ o los retratos fotográficos; ‘Check-In’, para las fotografías turísticas, de nuevos lugares o nuevas experiencias; ‘Storyboard’, que consiste en historias contadas o narrativas desarrolladas en una composición de 9 cuadros; y ‘Timeline’, que consiste en historias contadas en videos que no superen los 30 segundos de duración.



De entre todos los participantes se selecciona a 500 finalistas, cuyas fotos son posteriormente evaluadas por un jurado compuesto por artistas visuales y personalidades del mundo de la fotografía.





El jurado está compuesto por Mark Lubel, Director Ejecutivo del ICP; Liu Heung Shing, fotoperiodista ganador del premio Pulitzer y fundador del Centro de Fotografía de Shanghái; Karin Rehn-Kaufmann, Directora de arte y representante en jefe de Leica Galleries International; Alec Soth, fotógrafo para Magnum Photos; y Li Changzhu, Vicepresidente de línea de productos de teléfonos móviles de Huawei.



El ganador global de este concurso recibirá USD 20 000, un teléfono Huawei P20 Pro y una laptop Huawei MateBook X Pro.



También habrá un ganador para cada categoría, quienes recibirán un Huawei P20 Pro y una laptop Huawei MateBook X Pro. Asimismo, se seleccionará 50 finalistas a quienes se les entregará un teléfono P20 Pro.



Uno de los requisitos del concurso es que las fotos deben haber sido tomadas con un dispositivo móvil de Huawei. Cada participante podrá enviar hasta 30 obras. Según las bases del concurso, cada obra consiste de una sola foto, un ‘story board’ de 3x3 fotos, o un archivo de video. Una misma imagen puede participar en distintas categorías.



Los interesados podrán inscribirse hasta el 31 de agosto de 2018. Los semifinalistas serán anunciados el 17 de septiembre, y los ganadores se conocerán el 24 de septiembre.