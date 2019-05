Celulares

¿Qué es HongMeng OS? El sistema operativo para los teléfonos celulares Huawei

El presidente Donald Trump está decidido a acabar con Huawei y otras compañías chinas en su llamada guerra comercial. Aunque el gigante que tiene algunos de los smartphones más vendidos del año no piensa dejarse derrotar tan fácilmente. ¿Qué será de ellos sin Android? Bueno, pues lanzarán su propio OS; que además será universal: para computadoras, tabletas y smart watch.



Según la página Fayer Wayer, el problema de Estados Unidos con la empresa china no es algo nuevo. Y ellos ya presentían que algo así podría suceder; por eso desde principios de marzo reconocieron que, efectivamente; estaban trabajando en un "plan B". Ese otro plan es ni más ni menos que su propio sistema operativo que será compatible con todas las apps Android.



Richard Yu, CEO de Huawei; declaró a Welt que su sistema operativo ya está preparado (de hecho se trabaja en él desde el 2012). Además este sería universal para usarse en computadoras, celulares ,tablets y smart watch; solucionando así su otro gran problema: las computadoras de la compañía también se van a quedar sin Windows, pues Microsoft igual que Google tendrá prohibidos los negocios con ellos.



Pero, ¿cuándo podremos conocer HongMeng OS en un celular Huawei? Aún no hay fecha oficial, pero los rumores entre los medios chinos apuntan al último trimestre de este año o el primero del próximo.



¿Funcionará? Eso sólo el tiempo lo dirá; aunque la compatibilidad con las apps para Android es un gran punto a su favor.