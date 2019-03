Internet

Facebook admite problemas para guardar contraseñas e identificar videos violentos

La multinacional estadounidense Facebook admitió que su sistema de inteligencia artificial para detectar contenido no permitido en la red social "no es perfecto" y que falló a la hora de reconocer el vídeo del atentado terrorista del viernes en Nueva Zelanda, que causó 50 muertos en dos mezquitas.



La acción fue retransmitida en directo en la función de video en vivo de la plataforma y fue vista unas 4.000 veces antes de que Facebook retirase la imagen por primera vez, aunque posteriormente hubo internautas que intentaron, con éxito o no, volver a colgar el video más de un millón de veces.



En una entrada en el blog de la compañía, el vicepresidente de gestión de producto de Facebook, Guy Rosen, explicó que, aunque la inteligencia artificial ha logrado un "progreso masivo en muchas áreas en los últimos años" que les permite ser "proactivos" en la detección de contenidos, el sistema "no es perfecto".



"La inteligencia artificial se basa en datos de entrenamiento, lo que significa que necesita miles de ejemplos de contenido para que pueda detectar ciertos tipos de texto, imágenes o vídeos", apuntó Rosen, quien explicó que fue por eso por lo que en el caso de la retransmisión en directo del atentado, el sistema no funcionó.



"Necesitamos proveer a nuestros sistemas de grandes volúmenes de datos, algo que resulta difícil puesto que, afortunadamente, este tipo de sucesos no son habituales", indicó el vicepresidente de la empresa, quien aseguró que la inteligencia artificial sí funciona en los casos de la desnudez, la propaganda terrorista y la violencia gráfica.



Para muchos especialistas, la red social atraviesa una mala racha. Prueba de ello es la noticia que circula en los medios digitales, en la cual Facebook reconoce el haber guardado en sus servidores internos las contraseñas sin encriptar de millones de usuarios de la red. Sin embargo, aclaró que no habían ocurrido fallos de seguridad.



“ Estas contraseñas nunca fueron visibles para nadie fuera de Facebook y, hasta la fecha, no hemos encontrado evidencia de que alguien haya abusado internamente o accedido indebidamente a ellas ” , dijo su vicepresidente de ingeniería, seguridad y privacidad, Pedro Cabahuati, en una publicación de blog.