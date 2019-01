Videojuegos

Resident Evil 2 marca el regreso del horror de supervivencia

Resident Evil 2 renace este viernes 25 de enero de 2019 para las consolas de nueva generación PS4 y XBox One, así como para computadores, con una nueva versión remasterizada en la que sus creadores combinan nostalgia y renovación, y que consigue una versión más realista del icónico título de terror.

El nuevo Resident Evil 2, lanzado originalmenet en 1998, ha conseguido en su versión remasterizada un difícil equilibrio: mantiene los elementos de terror que convirtieron la saga en una de la más exitosa de la historia de los videojuegos y lo actualiza con una imagen nueva, que ha mejorado al completo los gráficos.



La saga japonesa, desarrollada por el estudio Capcom, marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos: fue un pionero del género ‘Survival Horror’ -historias de terror y suspervivencia-, que toma elementos del cine y la literatura de terror.

Además, los zombies que persiguen a los jugadores, infectados con el Virus-T, un virus de laboratorio creado por la empresa Umbrella, retratan el miedo de la época a la amenaza de las armas biológicas.

El videojuego original, dirigido por Hideki Kamiya (responsable de Devil May Cry y Bayonetta), intentaba generar una experiencia similar al cine de terror, de hecho, es evidente la influencia de filmes como ‘Night of the Living Dead’ o ‘Alien’. Su trama es además uno de los casos más evidentes de adaptación de videojuegos a la gran pantalla: en total seis películas de acción en vivo y cuatro animadas se han desprendido de esta franquicia.



La versión remasterizada del videojuego se desarrolla en el mismo escenario, la ciudad de Racoon City, y mantiene los entornos, la persecución de zombies y los protagonistas del videojuego original, el policía Leon S. Kennedy y Claire Redfield. El desarrollo del juego es similar: los personajes tienen que hacer frente a la amenaza zombie que acecha la central de policía de la ciudad, en habitaciones y pasillos oscuros, valiéndose de armas y resolviendo ‘puzzles’ o rompecabezas.





El éxito de Resident Evil, que en Japón fue publicado bajo el nombre de Biohazard (riesgo biológico), se ha extendido hasta nuestros días con varias entregas (Resident Evil 7 se lanzó en 2017) y una decena de títulos con tramas paralelas. Resident Evil 2 es uno de los capítulos más queridos por aficionados de la saga, y tras su lanzamiento en 1998 rozó la cifra de cinco millones de copias.

