Tecnología

Ecuador reprueba en el índice de calidad de vida digital

El país reprueba en calidad de vida digital, en especial en el campo de ciberseguridad, según un estudio realizado por la empresa Surfshark denominado ‘Digital Quality of Life 2019’ (Calidad de vida digital, en español).



Este no es el único parámetro en que Ecuador está rezagado. El informe indica que la velocidad de la banda ancha es deficiente, al igual que los servicios de gobierno electrónico que se ofrecen a los usuarios.



De acuerdo con esta investigación, Ecuador es el sexto país de la medición con peor calidad de vida digital y el quinto peor en temas de ciberseguridad. En los dos parámetros somos últimos en Latinoamérica, lo cual revela que el país tiene mucho que hacer.



La investigación internacional toma a 65 países de todo el mundo en los que, mal o bien, hay tecnología digital. Hay algunos donde prácticamente no existe este tipo de servicio, como las naciones del África Subsahariana.



Según Andrés Reyes Castro, ingeniero en Telecomunicaciones y catedrático, Ecuador no está tan atrasado como lo hace ver el estudio, ya que la penetración de Internet en el país es del 79% por encima del promedio de Sudamérica (73%). En lo que se necesita trabajar, puntualiza, es en mejorar las redes de conexión de Internet y abaratar los costos para el usuario final.



Tal como indica el estudio, es más sencillo acceder a una conexión de Internet móvil que a banda ancha. De hecho, solo se necesita un ‘smartphone’ y un plan de datos, prepago o pospago, mientras que en una conexión fija se requiere instalar la infraestructura necesaria para llegar al usuario final.



A medida que los usuarios se alejan de los núcleos urbanos, es más difícil para los proveedores llegar a los usuarios con conexiones fijas.



De acuerdo con la Arcotel, hasta junio de este año el país tiene 9 500 000

cuentas de Internet móvil y cerca de 2 015 000 cuentas fijas.



Por otro lado, Ecuador alcanza hoy una velocidad promedio de 15,34 megabites por segundo versus los 54,62 megabites por segundo que se registran a escala global, según los datos publicados en el reporte sobre Calidad de Vida Digital.



Además, según el INEC, en los hogares ecuatorianos apenas hay un 37% de penetración de Internet, lo que refleja que gran porcentaje de la población aún no tiene este servicio, según declaraciones del ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, en el lanzamiento de la estrategia Ecuador Digital realizada en mayo del 2019.



Sobre el tema de ciberseguridad, Andrés Reyes sostiene que en el país aún no existe la cultura de seguridad digital, tanto desde el punto de vista del usuario como de las organizaciones y empresas. Por ejemplo, días atrás hubo mensajes de Whatsapp en los que se indicaba que el usuario debe ir a ciertas páginas web para retirar un dinero y lo que hacía el sitio era guardar los datos personales de las personas en dicha página electrónica.



El problema es que estos datos pueden ser vendidos a terceras personas. A esto se suma el ‘hackeo’ a páginas web de instituciones públicas que pueden dificultar realizar diferentes trámites en línea.



Andrés Salazar, especialista en Desarrollo de Software, coincide con Reyes al indicar que en nuestro país no hay cultura de ciberseguridad. Según comenta, no solo las empresas tienen mucho por hacer en cuanto a la protección de datos, sino también los usuarios finales, quienes son poco cautelosos con la información que proporcionan a terceros a través de Internet.



Según declaraciones del ministro Andrés Michelena, durante el evento Ecuador Digital, el país registró -en abril del 2019- 40 millones de ataques en portales del Gobierno, por lo que se está trabajando en este campo.



Mario Andrade, especialistas en aplicaciones web, precisa que según el Índice Global de Ciberseguridad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (con que se mide el compromiso de los Estados en el tema de seguridad informática), Ecuador se encuentra en el sexto puesto de 19 países de América Latina.



De acuerdo con Andrés Salazar, tanto las entidades gubernamentales como las empresas privadas se enfrentan a un número cada vez mayor de ciberataques, pero la cantidad de profesionales para combatirlos continúa siendo insuficiente.

Por otro lado, el especialista hace referencia a la cobertura de Internet en el país y, según su criterio, esta ha mejorado mucho en los últimos años.



Aunque los costos de acceso a la Red son elevados, en comparación con otros países, no son los más altos, dice el experto. “Recuerdo que cuando yo estudiaba en la universidad, mi papá pagaba USD 34 mensuales por 1 Mbps de conexión a Internet”. En la actualidad, ese es el precio en promedio para planes de conexión con una velocidad de banda de entre 25 y 30 megas.



Sobre el aspecto del gobierno electrónico -otro parámetros del estudio ‘Calidad de Vida Digital’- Gerardo Morán, ingeniero en Sistemas, manifiesta que todavía es muy engorroso realizar trámites en línea.



Asegura que su experiencia con el Instituto de Seguridad Social para el pago de ciertas obligaciones ha sido tortuosa en muchos casos. Considera que en lugar de atraer a las personas al uso de un sistema electrónico, termina ahuyentándolas.



Sobre este aspecto, Andrés Reyes explica que el país sí ha avanzando bastante en estos últimos cinco años en el tema de gobierno electrónico, sobre todo para acceder a certificados y trámites en línea. Con el programa Ecuador eficiente y ciberseguro se espera que el 80% de los trámites burocráticos esté en línea al 2021. Sin embargo, los ataques en línea son un elemento a trabajar todavía ya que el phishing y los virus tipos mineros y troyanos son problemas recurrentes en el entorno digital nacional.



El investigador considera que es necesario ver a esta baja calificación que tiene Ecuador como una oportunidad para mejorar. Hoy, hay quienes consideran que la calidad de vida digital puede ser una cuestión de dinero y de legislación. Según Reyes, en principio es una cuestión monetaria, ya que se necesita realizar un gasto adicional para tener una conexión de Internet permanente.