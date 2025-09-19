EA Sports FC 26 se lanzará oficialmente el 26 de septiembre de 2025 en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC.
Con el lema ‘El Club es tuyo’, el juego llega con una experiencia renovada impulsada por los comentarios de la comunidad, desafíos en directo para Mánager que traerán historias frescas y un nuevo sistema de Arquetipos inspirados en grandes figuras del deporte.
Fecha de lanzamiento de EA SPORTS FC 26
- Ultimate Edition: 19 de septiembre de 2025
- Acceso con EA Play Pro (PC): 19 de septiembre de 2025
- Prueba de 10 horas con EA Play: 19 de septiembre de 2025
- Standard Edition: 26 de septiembre de 2025
Novedades en EA SPORTS FC 26
Dos preajustes de juego
Podrás elegir entre un modo competitivo y otro realista, adaptados a diferentes estilos de juego.
Fundamentos de juego refinados
Mejoras basadas en la retroalimentación de la comunidad:
- Regate más sensible
- IA más inteligente en la ubicación de jugadores
- Carreras ajustadas para movimientos explosivos
- Mejor escudo del balón
- Animaciones volumétricas más cercanas al cuerpo
Porteros más inteligentes
Los guardametas ahora reaccionan con mayor naturalidad gracias a animaciones renovadas, nuevas técnicas de deflexión y mejores decisiones al atajar.
¿Cuánto costará EA SPORTS FC™ 26?
El juego mantendrá un precio estándar de USD 69,99 para la Edición Estándar, disponible en PlayStation, Xbox, Nintendo, Steam, Epic Games y demás plataformas digitales.
La Ultimate Edition, que incluye acceso anticipado y contenido exclusivo tanto online como offline, tendrá un valor de USD 99,99.
Los mejores jugadores de EA SPORTS FC™ 26
Masculino
- Mohamed Salah (Liverpool): 91
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 91
- Ousmane Dembélé (PSG): 90
Femenino
- Alexia Putellas (FC Barcelona): 91
- Aitana Bonmatí (FC Barcelona): 91
- Caroline Graham Hansen (FC Barcelona): 90
Ecuatorianos destacados
- Moisés Caicedo (Chelsea): 87
- Willian Pacho (PSG): 86
- Piero Hincapié (Arsenal): 83
