EA Sports FC 26 se lanzará oficialmente el 26 de septiembre de 2025 en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC.

Con el lema ‘El Club es tuyo’, el juego llega con una experiencia renovada impulsada por los comentarios de la comunidad, desafíos en directo para Mánager que traerán historias frescas y un nuevo sistema de Arquetipos inspirados en grandes figuras del deporte.

Fecha de lanzamiento de EA SPORTS FC 26

Ultimate Edition: 19 de septiembre de 2025

19 de septiembre de 2025 Acceso con EA Play Pro (PC): 19 de septiembre de 2025

19 de septiembre de 2025 Prueba de 10 horas con EA Play: 19 de septiembre de 2025

19 de septiembre de 2025 Standard Edition: 26 de septiembre de 2025

#FC26 es todo lo que siempre quisiste… o casi.



El Club es tuyo. Juega ya con la Ultimate Edition: https://t.co/Eu8CUHfC8A pic.twitter.com/jtI2fA5JLq — EA SPORTS FC LATAM (@easportsfclatam) September 19, 2025

Novedades en EA SPORTS FC 26

Dos preajustes de juego

Podrás elegir entre un modo competitivo y otro realista, adaptados a diferentes estilos de juego.

Fundamentos de juego refinados

Mejoras basadas en la retroalimentación de la comunidad:

Regate más sensible

IA más inteligente en la ubicación de jugadores

Carreras ajustadas para movimientos explosivos

Mejor escudo del balón

Animaciones volumétricas más cercanas al cuerpo

Porteros más inteligentes

Los guardametas ahora reaccionan con mayor naturalidad gracias a animaciones renovadas, nuevas técnicas de deflexión y mejores decisiones al atajar.

El club es tuyo. La banda sonora es tuya.



Ya está aquí la banda sonora del #FC26, el Juego del Mundo. Escúchala ahora en Spotify: https://t.co/cG63ePLrE5 pic.twitter.com/GXQs18Y5TJ — EA SPORTS FC LATAM (@easportsfclatam) September 15, 2025

¿Cuánto costará EA SPORTS FC™ 26?

El juego mantendrá un precio estándar de USD 69,99 para la Edición Estándar, disponible en PlayStation, Xbox, Nintendo, Steam, Epic Games y demás plataformas digitales.

La Ultimate Edition, que incluye acceso anticipado y contenido exclusivo tanto online como offline, tendrá un valor de USD 99,99.

Los mejores jugadores de EA SPORTS FC™ 26

Masculino

Mohamed Salah (Liverpool): 91

91 Kylian Mbappé (Real Madrid): 91

91 Ousmane Dembélé (PSG): 90

Femenino

Alexia Putellas (FC Barcelona): 91

91 Aitana Bonmatí (FC Barcelona): 91

91 Caroline Graham Hansen (FC Barcelona): 90

Ecuatorianos destacados

Moisés Caicedo (Chelsea): 87

87 Willian Pacho (PSG): 86

86 Piero Hincapié (Arsenal): 83

Información extra: Valoraciones de ecuatorianos en EA Sports FC

