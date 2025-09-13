Super Mario Bros cumple 40 años este 13 de septiembre de 2025 y sigue siendo una de las franquicias más influyentes de la cultura pop. Su estreno en 1985 no solo impulsó a Nintendo, también revivió a una industria del videojuego que parecía estancada, según recuerda RTVE. Lo que parecía un simple juego de plataformas se convirtió en el inicio de un fenómeno que, como relata BBC, ha trascendido generaciones y sigue vivo en consolas, cines y parques temáticos.

Más noticias

🌟 Super Mario Bros, el inicio de la leyenda

El personaje debutó en 1981 en ‘Donkey Kong’ con el nombre de Jumpman. Fue idea de Shigeru Miyamoto, quien buscaba un héroe reconocible y cercano. Poco después, ‘Mario Bros’ (1983) sentó las bases, pero fue ‘Super Mario Bros’ (1985) el que cambió la historia. Su mecánica fluida, su música de Koji Kondo y la posibilidad de recorrer mundos infinitos marcaron una revolución.

No te pierdas de leer: El último adiós a Mike Albornoz: la voz que marcó a una generación en Ecuador

RTVE recuerda que el juego vendió más de 58 millones de copias, y que hoy la franquicia supera los 800 millones, por encima de sagas como ‘Pokémon’ o ‘Call of Duty’.

🎬 El salto inesperado al cine

El cine también ha sido parte de esta historia. La primera adaptación de 1993 fracasó en taquilla. Sin embargo, el largometraje animado de 2023, ‘The Super Mario Bros. Movie’, sorprendió con 1 361 millones de dólares recaudados, un éxito que prepara el terreno para el próximo estreno: ‘Super Mario Galaxy’, previsto para abril de 2026.

BBC señala que Mario es un héroe atípico: un fontanero común convertido en un símbolo global, capaz de transformarse en gato, abeja o ‘tanuki’ según el juego. Esa versatilidad lo ha mantenido vigente y entrañable.

Te puede interesar: Corte de Colombia falló a favor de Esperanza Gómez en demanda contra Meta

🚀 Super Mario hoy

Nintendo celebra este aniversario con nuevos lanzamientos. Según RTVE, la compañía anunció la llegada de ‘Super Mario Galaxy’ 1 y 2 a la Switch 2, junto con otros títulos como ‘Mario Tenis Fever’. La saga sigue innovando sin perder su esencia: mundos coloridos, mecánicas simples y el carisma de un personaje que ya no necesita presentación.

Super Mario Bros no solo es un videojuego. Es un puente entre padres e hijos, un lenguaje compartido entre generaciones. Como resume BBC, Mario es mucho más que un héroe digital: es un amigo familiar en un mundo que cambia a toda velocidad.

Te recomendamos: