Rockstar Games no escatima en ambición para Grand Theft Auto VI, título que el propio estudio define como “el lanzamiento más grande de la historia”. La afirmación quedó plasmada en una reciente oferta de empleo publicada en su portal oficial, donde buscan un ingeniero principal de software que garantice que todo funcione a la perfección cuando el juego llegue al mercado en 2026.

La compañía asegura que el seleccionado trabajará junto a “algunas de las personas más talentosas de la industria“, con el objetivo de reforzar la plataforma de datos que sostendrá este esperado proyecto.

En el anuncio, Rockstar detalla que el candidato deberá liderar la evolución y operación de dicha plataforma para “asegurarse de que escale y ofrezca una experiencia excepcional a millones de jugadores en todo el mundo”.

¿Qué significa “el lanzamiento más grande”?

Todavía no queda claro si Rockstar se refiere a un récord económico o al número de jugadores que se espera congregar en sus primeros días.

Lo cierto es que la firma de análisis Ampere ha calculado que el impacto del videojuego en la industria podría alcanzar los 2 700 millones de dólares.

La expectativa es enorme: han pasado más de diez años desde el estreno de GTA V en 2013 y la comunidad lleva tiempo esperando una nueva entrega. Con apenas ocho meses en el calendario para su lanzamiento, GTA VI promete marcar un antes y un después para la saga.

Lo que ya se sabe sobre GTA VI

El tráiler más reciente confirmó a Jason y Lucía como protagonistas y fijó la fecha de lanzamiento para el 26 de mayo de 2026. Aun así, muchos aspectos del juego permanecen bajo llave. Rockstar tampoco ha revelado cómo será la nueva versión de GTA Online ni si se estrenará al mismo tiempo que la campaña principal.

El candidato que logre el puesto, probablemente, estará directamente involucrado en esta evolución del modo online, que sigue siendo una fuente clave de ingresos y jugadores para la compañía.

El temor de otros estudios por Rockstar y GTA VI

El peso de GTA VI en el calendario es tal, que otros desarrolladores prefieren mantenerse lejos de su fecha de estreno. Nate Fox, director de Ghost of Yotei en Sucker Punch, admitió que su equipo celebró el retraso de GTA VI para 2026 porque les dio vía libre para lanzar su propio proyecto en 2025.

“Todavía estamos de resaca, una resaca de varios meses. Fue un gran día”, confesó entre risas.

¿Habrá más retrasos?

Aunque el historial de retrasos en grandes producciones genera dudas, Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two —compañía matriz de Rockstar—, declaró a IGN que “históricamente, cuando establecemos una fecha específica, por lo general hemos sido muy buenos cumpliéndola”.

Por ahora, la cita está marcada: 26 de mayo de 2026. Sin embargo, la presión es tan alta que algunos ya especulan con que el juego podría alcanzar un precio cercano a los 118 dólares.

