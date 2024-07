Las vacaciones de Moisés Caicedo aún no han terminado y el futbolista continúa con sus actividades en el país. En una de sus últimas apariciones, el jugador cumplió con el reto de un pequeño aficionado y mostró sus cualidades con los pies.

El ecuatoriano aún no se ha unido a su equipo el Chelsea y aprovecha su tiempo antes de regresar para los trabajos de pretemporada. Después de su regreso al territorio nacional, tras disputar la Copa América, Caicedo ha realizado actividades con su familia, participado en eventos de sus organizaciones y ha compartido e interactuado con aficionados.

La cercanía del oriundo de Santo Domingo con sus simpatizantes se ha dado en todos los escenarios en los cuales los ha encontrado. Los actos han ido desde brindar fotos en la playa hasta probar un juego mecánico junto a ellos.

En el más reciente acercamiento público que tuvo con uno de sus hinchas, Moisés Caicedo acompañó a un infante con el cual realizó un desafío. Este involucraba el realizar cascaritas con una naranja para los dos participantes.

El hecho fue registrado en un video que circula en redes sociales. “Vamos a hacer un reto con el crack. Vamos a ver quién realiza más cascaritas“, menciona el futbolista antes de ponerse a prueba.

🇪🇨⚽️ Moisés Caicedo cumplió el sueño de este niño y realizó el reto de las cascaritas con una naranja 🍊.



¿Cómo le fue a Moisés Caicedo?

En el video, Moisés Caicedo aparece en las calles de Santo Domingo, su tierra natal, junto al joven hincha. Allí, este levanta la naranja desde el suelo y, con comodidad y cadencia, la golpea y la controla con ambas piernas.

Lo mismo ocurrió con su pequeño rival. Este se encontraba uniformado con la indumentaria de la Selección de Ecuador y la camiseta y dorsal que pertenecen al volante tricolor.

Las prendas que utilizó el infante que compartió junto a Moisés Caicedo también correspondieron a las que el jugador lució en la Copa América de forma principal. Allí, la Tri tuvo una camiseta amarilla con una franja azul y detalles del mismo tono en la espalda.

¿Cuándo vuelve el ecuatoriano a las canchas?

Moisés Caicedo aún no ha sido requerido por el Chelsea de Inglaterra. El jugador ecuatoriano no fue incluido para la gira en Estados Unidos del equipo debido a sus vacaciones, por lo que no disputará amistosos en aquel país.

Dentro del calendario oficial, el inicio de la temporada para los ‘Blues’ está fijado para el 18 de agosto del 2024. Allí disputará la primera fecha de la Premier League ante el Manchester City.