Víctor Figueroa, a sus 38 años, es un ejemplo para las nuevas generaciones

Álex Puruncajas. (D)

Víctor Figueroa se ejercita en una cama de pilates durante una hora, tres veces por semana, en su domicilio. Hace diversos tipos de estiramientos que le permiten fortalecer los músculos y tener flexibilidad en las piernas para seguir jugando en las canchas del país.

El argentino, de 38 años, denomina a esta actividad el contraturno y es uno de sus secretos para mantenerse vigente y rendir como un juvenil a su edad. Él es el máximo asistente de goles del Campeonato (10) y el tercer anotador de Aucas (8 tantos) en la temporada 2021. En la Serie A, en edad solo lo superan sus compatriotas Cristian Pellerano, del Independiente del Valle; y Matías Oyola, del Barcelona. Ambos tienen 39 años.

“Con el pilates me siento fuerte de piernas, rápido. A mi edad, uno debe estar en todos los detalles para sostenerse”, le confiesa el mediapunta argentino a este Diario, vía telefónica. “Hoy por hoy no se puede dar ventaja, porque los chicos de acá tienen una condición física bárbara”.

Para ejercitarse, tiene la guía de tres argentinos nacidos en Rosario, quienes le involucraron en esta actividad hace cuatro años.

Ahora, es una de las actividades que cumple sin falta, además de los exigentes entrenamientos del equipo oriental en el estadio Gonzalo Pozo, ‘La Caldera del sur’, en Chillogallo.

Una dieta nutritiva, dormir siempre ocho horas y la estabilidad familiar también son parte de los secretos del ofensivo de Aucas, que llegó en el 2019 y se convirtió en una de las figuras del club. Los aficionados piden su continuidad y él tiene un acuerdo verbal para jugar dos temporadas más. Es decir, su contrato con ‘Papá’ terminaría a sus 40 años. Su representante Rodrigo Abadie maneja en estos días la negociación.

La alimentación es coordinada y supervisada por su esposa Natalia, con quien procreó a sus tres hijos: Valentina (16 años) y Geraldine (10), y al menor Santino (5). Los cuatro lo ayudan a alimentarse bien. Gaseosas, ‘snacks’ y fritos están prohibidos y no entran en su menú diario.

El apoyo de sus hijos es su fortaleza. Figueroa sabe que la tranquilidad en el hogar es indispensable para rendir en la cancha. Sus herederos se adaptaron fácilmente y son felices en Quito, donde hicieron amigos en sus instituciones educativas, en los valles.

A ellos y a su cónyuge les dedica las horas de las tardes disponibles. En ocasiones, toca la guitarra para ellos, una de sus aficiones que aprendió en su adolescencia en Rosario, cuando vivía con sus padres Carlos y Angélica, quienes también le encaminaron a formarse como un futbolista de élite.

“Mis viejos siempre me instruyeron sobre nutrición y eso me ha ayudado mucho en mi carrera”, cuenta ‘El Negro’, como es conocido y, quien lleva la camiseta número 10 del Aucas, uno de los equipos más tradicionales de Quito.

Su hijo Santino es quien más se le ‘pega’. El pequeño aún duerme con sus progenitores. “Es el mimado de la casa”, dice Figueroa y suelta una carcajada.

Por su rendimiento y sus ganas de seguir jugando como los más jóvenes del Aucas, Figueroa aún no tiene una fecha de retiro. “El día que el cuerpo ya no me responda, a como estoy acostumbrado, dejaré el fútbol”, afirma convencido. Esta temporada, ha disputado 26 de los 29 partidos disponibles del Campeonato de la LigaPro. Solo en dos ocasiones entró al cambio, pues es uno de los titulares fijos. No ha sido reemplazado en ninguna ocasión en el año.

A puertas de la finalización del torneo, el ‘Negro’ quiere darle la alegría al Aucas de la clasificación a un copa internacional. Para ello, el equipo oriental necesitaría ganar hoy (20:00) al Guayaquil City, en el estadio Christian Benítez, con lo cual entraría a la Sudamericana 2022. Y Figueroa se ha propuesto darle una alegría a la hinchada de su club.

Biografía

Víctor Figueroa nació en San Isidro, Argentina el 29 de septiembre de 1983. Milita en Aucas. Mide 1,68 metros. Juega de mediocampista y delantero. Su debut fue en el Chacarita Juniors.

Trayectoria

Pasó por Chacarita Juniors, Beerschot AC, de Bélgica, Sarmiento de Junín, Godoy Cruz, Al-Nassr, de Arabia Saudita, Newell’s Old Boys, Colón de Santa Fe y Aucas. Con Newell’s ganó un título en el 2013.