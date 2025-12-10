Ecuador volverá a apostar por la altura de Quito para jugar la Copa Davis.

El equipo nacional recibirá a Australia el 7 y 8 de febrero de 2026, en la capital ecuatoriana, por la primera ronda de los Qualifiers, según confirmó este miércoles 10 de diciembre, Patricio Galarza, presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis (FET), en una rueda de prensa.

La decisión se tomó luego del éxito obtenido en septiembre pasado, cuando Ecuador superó 3-2 a Bosnia y Herzegovina en el Grupo Mundial 1, en una serie marcada por el respaldo del público quiteño.

“Quito vuelve a ser nuestro fortín”, destacó la FET en un comunicado.

Ecuador se hace fuerte en Quito

Este duelo marcará el segundo enfrentamiento entre Ecuador y Australia en la historia de la Copa Davis, el primero en 25 años, frente a una nación que es una de las máximas ganadoras del torneo, recordó Galarza.

Sú único antecedente ocurrió en 2001, que terminó en triunfo para los australianos por 4-1 por el Grupo Mundial.

La serie se disputará en el Quito Tenis y Golf Club, escenario donde este miércoles se realizó la presentación oficial con la presencia de Galarza y Raúl Viver, capitán del equipo ecuatoriano.

Este lugar albergará por segunda ocasión y luego de 23 años la Copa Davis.

“Ecuador, con el apoyo de todo el país, luchará para volver a las finales de la Copa Davis en 2026”, aseguró el presidente de la FET.

Calendario y camino hacia las finales

Los Qualifiers 2026 se jugarán en dos rondas:

Primera ronda: 6–7 o 7–8 de febrero de 2026.

6–7 o 7–8 de febrero de 2026. Segunda ronda: 17–18 o 19–20 de septiembre de 2026.

El ganador de la serie entre Ecuador y Australia se enfrentará en septiembre al vencedor del cruce entre Noruega y Gran Bretaña.

Los que superen la segunda ronda avanzarán a las Finales de la Copa Davis 2026, previstas del 24 al 29 de noviembre en Italia.