Ecuador se quedó con la serie de Copa Davis frente a Bosnia y Herzegovina tras un dramático 3-2 en el Grupo Mundial I. La clasificación a los Qualifiers de 2026 se definió este domingo en Quito, cuando Andrés Andrade, la segunda raqueta tricolor, selló la victoria en el quinto y decisivo punto.

El encuentro final mantuvo en vilo a los hinchas en el club Rancho San Francisco. Andrade cedió el primer set 6-1 ante Andrej Nedic, pero reaccionó a tiempo para imponerse 6-3 y 6-2, desatando la celebración en el equipo ecuatoriano, que volvió a demostrar su fortaleza como local.

Más noticias:

Andrade y Guillén fueron las figuras de la serie

El capitán bosnio Zoran Zrnic sorprendió al introducir a Nedic en lugar de Nerman Fatic para el quinto juego, lo que desconcertó a los ecuatorianos en el arranque. Andrade, que venía golpeado anímicamente por su derrota en el primer día ante Damir Dzumhur, no pudo frenar la potencia de su rival en el primer set.

Sin embargo, el ecuatoriano ajustó su juego en el segundo parcial, afinó su saque y se mostró más agresivo en las devoluciones. Nedic, incómodo por el ambiente en el estadio, reclamó en varias ocasiones supuestos ruidos de los fanáticos, lo que terminó por motivar aún más a la hinchada a apoyar a Andrade.

En el set decisivo, la raqueta número dos de Ecuador impuso su ritmo, encadenó cuatro juegos consecutivos y dejó sin respuesta a Nedic, cerrando el triunfo con autoridad.

Con garra y buen tenis, Guillén pone a pensar a los bosnios… con el triunfo del primer set 6-2 ante Damir Dzumhur… se podría venir un tercer partido muy intenso y vibrante… pic.twitter.com/OtHN18lxyc — FET (@FETenis) September 14, 2025

Ecuador remontó la serie ante Bosnia y Herzegovina

El cuarto punto de la serie lo había asegurado previamente Álvaro Guillén, la raqueta número uno de Ecuador, quien derrotó a Dzumhur por 6-2 y 6-1 en un duelo que dominó de principio a fin.

Guillén, de apenas 22 años y ubicado en el puesto 243 del ranking ATP, mostró temple y precisión para superar a un rival experimentado y rankeado en el puesto 61.

Te puede interesar: La Copa Davis comienza su despedida

En dobles, la dupla visitante Mirza Basic y Nerman Fatic se impuso en un parejo 7-6(3) y 7-6(9) a los ecuatorianos Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo, en un partido definido por la potencia de los saques de Basic, que fueron determinantes para desnivelar el marcador.

La serie había comenzado el sábado con división de honores. Dzumhur venció a Andrade 7-6(13) y 6-1, mientras que Guillén respondió para Ecuador superando a Fatic por 6-4 y 7-6(0).

Con este resultado global, Bosnia y Herzegovina deberá disputar los playoffs frente a los ganadores del Grupo Mundial II.

Información externa: Campeonato nacional de fútbol

D-bate: