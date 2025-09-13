Ecuador debutó este sábado 13 de septiembre de 2025 en la Copa Davis con un balance de una victoria y una derrota en sus dos primeros partidos ante Bosnia y Herzegovina, en la serie del Grupo Mundial I disputada en el Club Rancho San Francisco, en Quito.

En el primer turno, Andrés Andrade (ECU) cayó frente a Damir Dzumhur (BIH). A continuación, Álvaro Guillén (ECU) se impuso a Nerman Fatić (BIH) dejando la serie igualada 1-1. El domingo 14 se jugarán partidos de singles y el duelo de dobles, que decidirán al ganador de la llave.

Andrés Andrade no pudo tomarse la revancha ante el bosnio Damir Dzumhur

El primer duelo de la jornada enfrentó a Andrés Andrade (ECU) con Damir Dzumhur (BIH). El ecuatoriano cayó por 6-7(13-15) y 1-6 en un partido con historia previa, pues ambos ya se habían medido un año atrás en el Challenger de Santo Domingo.

El inicio fue cuesta arriba para Andrade, que cedió su servicio en el primer juego y rápidamente quedó 0-2 abajo. Dzumhur, con más experiencia y siendo el jugador mejor ubicado en el ranking ATP de la serie, mostró solidez desde el fondo de la cancha.

Sin embargo, Andrade reaccionó. Con un revés potente y acertada lectura al devolver los saques, empezó a incomodar al bosnio. Variando con dejadas y subidas a la red, igualó 2-2 y se mostró más agresivo para llevarse su siguiente turno de servicio con autoridad.

El partido se equilibró, con ambos defendiendo bien sus saques hasta llegar al 5-4 a favor del ecuatoriano.

El set se definió en un dramático tie-break. Andrade tuvo una oportunidad de set point, pero no logró concretarla. Dzumhur se mantuvo firme y finalmente se impuso por 15-13 en el desempate, quedándose con la primera manga.

El segundo set comenzó parejo, con intercambios de calidad desde la línea de base. Sin embargo, el bosnio logró un quiebre temprano para colocarse 3-1 arriba. Andrade, ya desgastado físicamente tras el extenso primer parcial, no encontró respuestas.

Dzumhur aprovechó su dominio para encadenar cuatro juegos consecutivos y cerrar con un contundente 6-1.

Andrade mostró pasajes de excelente tenis, especialmente en el primer set donde rozó la victoria, pero la experiencia y consistencia del bosnio terminaron inclinando la balanza.

Álvaro Guillén igualó la serie para Ecuador

En el segundo duelo de la jornada, Álvaro Guillén (ECU) superó con autoridad a Nerman Fatić (BIH) por 6-4 y 7-6, logrando el punto que equilibró la serie de Copa Davis.

El partido comenzó parejo, con ambos defendiendo su servicio y sin conceder ventajas. Sin embargo, Guillén encontró pronto el ritmo con sus devoluciones profundas y un par de remates cruzados que le dieron el primer quiebre para colocarse 2-1. Desde allí, el ecuatoriano encadenó golpes ganadores con su derecha para tomar el control.

Aunque Fatić intentó reaccionar sosteniendo su saque, Guillén mantuvo la ventaja y cerró con solidez el primer set por 6-4.

El segundo parcial se mantuvo equilibrado, pero el ecuatoriano mostró mayor contundencia con su servicio y resto. Fatić llegó a incomodar con algunas oportunidades de quiebre, pero Guillén, empujado por el público, no solo las neutralizó, sino que aceleró en los momentos clave.

Con su derecha pesada y un juego más agresivo en la red, quebró en dos ocasiones y cerró el set por 7-6, asegurando la victoria sin necesidad de un tercer parcial.

