Orense superó este 25 de agosto del 2025 por 3-1 a Delfín y, con 41 puntos, se ilusiona con alcanzar un lugar en el hexagonal final que definirá al campeón de la Serie A 2025 en Ecuador, al cierre de la jornada 26.

Los goles del triunfo fueron obra de Pedro Pablo Velasco, el argentino Octavio Bianchi y un autogol de Edilson Cabeza, mientras que Jeremías Pérez Tica, también argentino, descontó para Delfín, que se mantiene en el puesto 12 con 28 unidades.

Aunque llegó menos al arco rival, Delfín se adelantó con un penal ejecutado por Pérez Tica, que venció al guardameta Rolando Silva. Sin embargo, Orense reaccionó rápido: Velasco igualó con un potente remate tras pase de Ángel Mena.

En la segunda parte, los locales fueron más ofensivos y consiguieron la remontada con un cabezazo de Bianchi tras un tiro de esquina de Velasco. Luego, un intento fallido de despeje de Cabeza terminó en autogol y selló la victoria de los machaleños.

La zona alta de la tabla de posiciones deja IDV como líder y a Orense en pelea

Al término de la fecha, Independiente del Valle sigue líder en solitario con 56 puntos, seguido por Barcelona y Liga de Quito con 44. Deportivo Cuenca (42), Libertad (41) y el propio Orense (41) mantienen vivas sus opciones de clasificar al hexagonal, que también otorgará cupos a las Copas Libertadores y Sudamericana 2026.

En la tabla de goleadores, Byron Palacios (Universidad Católica) lidera con 16 tantos, seguido por Éber Caicedo (Libertad) y Daniel Valencia (Manta), ambos con 14, mientras que Rafael Monti (Vinotinto) suma 13.

Tabla de posiciones de la Liga Pro

1.- Independiente del Valle: 56 puntos y +26 de gol diferencia.

2.- Barcelona SC: 47 puntos y +9 de gol diferencia.

3.- Liga de Quito: 44 puntos y +16 de gol diferencia.

4.- Deportivo Cuenca: 42 puntos y +6 de gol diferencia.

5.- Libertad: 41 puntos y +6 de gol diferencia.

6.- Orense: 41 puntos y 0 de gol diferencia.

7.- Universidad Católica: 39 puntos y +9 de gol diferencia.

8.- Aucas: 38 puntos y -2 de gol diferencia.

9.- Emelec: 35 puntos y -5 de gol diferencia.

10.- El Nacional: 31 puntos y -1 de gol diferencia.

11.- Macará: 30 puntos y -2 de gol diferencia.

12.- Delfín: 28 puntos y -15 de gol diferencia.

13.- Manta: 25 puntos y -12 de gol diferencia.

14.- Técnico Universitario: 25 puntos y -13 de gol diferencia.

15.- Vinotinto: 24 puntos y -8 de gol diferencia.

16.- Mushuc Runa: 20 puntos y -17 de gol diferencia.