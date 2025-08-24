Independiente del Valle sigue imparable en el campeonato nacional de fútbol. La tarde de este domingo 24 de agosto de 2025, le ganó 1-0 a Emelec en un repleto Estadio George Capwell de Guayaquil.

El gol de Independiente del Valle lo anotó el argentino Claudio Paul Spinelli a los 30 minutos del primer tiempo. Para el delantero fue el gol número 11 en el torneo, confirmando que vive el mejor momento de su ascendente carrera.

Independiente del Valle sin rivales que lo frenen

Independiente del Valle sumó su victoria 16 en el campeonato nacional en 26 fechas. También tiene ocho empates y tan solo dos derrotas para completar 56 puntos y una diferencia de goles positiva de 26, la más alta de todo el torneo.

La última vez que IDV perdió en el torneo local fue precisamente ante el ‘Bombillo‘ en la jornada 11 la noche del domingo 4 de mayo en Chillo Jijón con el argentino Jorge Célico como entrenador.

Facundo Castelli (41′) y Cristhian Valencia en los minutos de descuento marcaron para los visitantes. Michael Hoyos (59′) había puesto el transitorio 1-1.

Luego de esa jornada los rayados sumaron 10 triunfos y cinco empates para consolidarse como el principal candidato para ganar la etapa de todos contra todos y en el hexagonal final coronarse como el campeón.

La modalidad de este año del torneo establece que los seis primeros se clasifiquen para el hexagonal. Todos los equipos en esa instancia arrancarán con el mismo puntaje con el que terminaron las 30 primeras fechas.

IDV acumula 56 para ser el amo y señor de la tabla de posiciones. Emelec es noveno con 35. Entre los dos aparecen Barcelona SC (56), LDU (44), Deportivo Cuenca (42), Libertad (41), Aucas (38), Orense (38) y Universidad Católica (36).

IDV en las cuatro restantes fechas será local de Técnico Universitario, Vinotinto y Delfín y visitará a Mushuc Runa. En la mitad de estos juegos se enfrentará a Once Caldas por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, primero en Ecuador y luego en Colombia.

Los azules tendrán que visitar a Aucas en el Gonzalo Pozo y a Orense en el 9 de Mayo. En el Capwell recibirán a Barcelona SC en el Clásico del Astillero y a El Nacional.

Tabla de posiciones

Pos. Equipo PJ PTS 1 IDV 26 56 2 BSC 26 47 3 LDU 26 44 4 D. Cuenca 26 42 5 Libertad 26 41 6 Aucas 26 38 7 Orense 25 38 8 U. Católica 25 36 9 Emelec 26 35 10 El Nacional 26 31 11 Macará 26 30 12 Delfín 25 28 13 T. Universitario 25 25 14 Manta 26 25 15 Vinotinto 26 24 16 Mushuc Runa 26 20

