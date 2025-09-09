La última jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 cerró con emociones cruzadas: Bolivia consiguió el boleto a la repesca intercontinental, mientras que Venezuela volvió a quedarse a las puertas de su primera cita mundialista y los seis clasificados ya quedaron definidos, entre ellos la Selección de Ecuador.

Argentina, pese a caer en su visita a Ecuador y sin contar con Lionel Messi, cerró el camino clasificatorio como líder absoluto con 38 unidades. Detrás se ubicaron Ecuador (29), y con 28 puntos Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay, que completan el grupo de equipos con tiquete directo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Más noticias:

La ‘Verde’ terminó en el séptimo puesto con 20 puntos, lo que le permitirá disputar el repechaje en marzo de 2026 frente a selecciones de Asia, África, Oceanía y Concacaf. El sorteo de los grupos mundialistas está programado para el 5 de diciembre en Washington, donde se conocerán los caminos de las selecciones ya clasificadas.

Entre los eliminados, además de Venezuela, se ubicaron Perú y Chile.

Bolivia tumbó a Brasil en El Alto en eliminatorias y persigue el Mundial 2026

En El Alto, a 4.150 metros de altura, Bolivia consiguió la victoria más importante de su campaña al imponerse 1-0 sobre Brasil. El gol, convertido de penal por Miguel Terceros en tiempo añadido de la primera parte, no solo aseguró el repechaje, sino que también relegó a la Canarinha al quinto lugar con 28 puntos, los mismos que Colombia, Uruguay y Paraguay.

Colombia arruinó el sueño vinotinto para el Mundial 2026

Venezuela dependía de sí misma para acceder a la repesca, pero se derrumbó en casa al caer 3-6 frente a Colombia. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo, ya clasificado, se dio el lujo de brillar con un Luis Suárez intratable que marcó cuatro goles. La Vinotinto llegó a estar arriba en el marcador, pero terminó cediendo y viendo cómo Bolivia la superaba en la tabla. Con 18 unidades, cerró en la octava posición.

La Selección de Ecuador frenó al campeón

En Guayaquil, Ecuador puso fin a su racha de empates y derrotó 1-0 a Argentina gracias a un penalti de Enner Valencia. El partido, marcado por las expulsiones de Nicolás Otamendi y Moisés Caicedo, dejó a la Tri como sublíder de la clasificación con 29 puntos, consolidando su presencia en la próxima cita mundialista. Pese al tropiezo, la Albiceleste cerró las eliminatorias en la cima.

Uruguay, Paraguay y Chile cerraron su camino

Uruguay empató sin goles en su visita a Chile y se quedó con el cuarto lugar gracias a sus 28 puntos. La Roja, última de la tabla con apenas 11, firmó así otra decepción y sumará su tercera ausencia consecutiva en un Mundial.

Por su parte, Paraguay venció 1-0 en Lima a Perú y selló su clasificación directa con 28 unidades. La Albirroja celebró el noveno Mundial de su historia, mientras que los peruanos terminaron penúltimos con 12 puntos en una campaña para el olvido.

Tabla de eliminatorias al Mundial 2026

1-. Argentina: 38 puntos.

2.- Ecuador: 29 puntos.

3.- Colombia: 28 puntos.

4.- Uruguay: 28 puntos.

5.- Brasil: 28 puntos.

6.- Paraguay: 28 puntos.

7.- Bolivia: 20 puntos.

8.- Venezuela: 18 puntos.

9.- Perú: 12 puntos.

10.- Chile: 11 puntos.

Información externa: La Vinotinto

No te pierdas D-Bate