Un ‘superclásico’ de lujo en el estadio Gonzalo Pozo

El 21 de junio del 2018, Maximiliano Barreiro rescindió su contrato con Independiente del Valle. Adujo como principal causa su mala relación con el DT Gabriel Schürrer. Dijo que el técnico quería hacerlo jugar como lateral, cuando toda su vida fue delantero y goleador.

Se fue al Huila de Colombia en el segundo semestre del 2018, y en diciembre los directivos de Aucas lo contactaron por pedido del entonces entrenador Darío Tempesta. La intención era que ‘Maxi’ se sumara como ariete del equipo, que daba por hecho que transferiría a Edson Montaño.



El goleador Montaño no fue negociado y se quedó peleando el puesto con Barreiro y con Juan Manuel Tévez. Quien sí dejó Aucas fue Tempesta, reemplazado por Eduardo Favaro en esta temporada, pero este último duró poco y también fue cesado: Schürrer, el DT con quien Barreiro tuvo problemas, se hizo cargo a finales de abril.

Lejos de tomar distancia, ‘Maxi’ decidió permanecer en el club y mantener una relación profesional con el DT. “No tengo problema en compartir un mate”, dice sonriendo el argentino de 34 años, goleador del torneo del 2016 con 26 tantos, con el Delfín.

Esta es la convocatoria de Sociedad Deportiva Aucas para el cotejo de mañana frente a LDU en una edición más del Superclásico capitalino 💛❤ #ElAñoDePapá #DeRegresoACasa pic.twitter.com/p8wG0hHNYG — S. D. Aucas Oficial (@Aucas45) 11 de agosto de 2019

“El entrenador es mi jefe. Hay una relación de trabajo. No hablamos, pero hay respeto y eso es importante”, agrega el futbolista sobre su fría relación con el técnico.



Con Schürrer, Barreiro es suplente, al igual que antes con Favaro. Ha actuado en 17 partidos del torneo y en la mayoría de ellos empezó el juego en el banquillo. Pese a eso, es el goleador del equipo expetrolero con cinco anotaciones.



Este domingo 11 de agosto del 2019, como ha sido la constante durante la temporada, ‘Maxi’ será alternativa en el ataque de Aucas, en el atractivo partido que tienen los orientales ante Liga. El duelo está pactado para las 12:00, en el estadio Gonzalo Pozo.

Schürrer sonríe incómodo cuando le plantean el tema de las diferencias. Pero sostiene que lo más importante es la cuestión colectiva: “el equipo pesa por encima de las individualidades”.



El equipo oriental llega al partido ante los universitarios luego de vencer 4-2 a Delfín, y la semana pasada se impuso 2-1 a Mushuc Runa.



El ariete considera que el factor mental sí entrará a la cancha para el duelo de esta tarde. A su juicio, los jugadores de la ‘U’ están presionados por la falta de resultados en el torneo local.

Jefferson Orejuela da equilibrio al equipo de Pablo Repetto

Jefferson Orejuela (der.) trata de quitarle el balón a Ronald Champang, de Macará, en el partido de 4 de agosto. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Cuando Jefferson Orejuela volvió a su barrio, a finales del año pasado, fue recibido con música. Los moradores del sector 26 de Agosto, en el cantón esmeraldeño San Lorenzo, también le hicieron un cartel en señal de felicitación por el título ecuatoriano alcanzado con Liga en el 2018.



“Bienvenido, campeón. Tu familia y San Lorenzo”, decía en el cartel que aún recuerda el mediocampista de los albos, uno de los titulares fijos en el equipo que conduce el estratega uruguayo Pablo Repetto.



Por esos días, Orejuela aún no resolvía su continuidad en el plantel albo. Sin embargo, el técnico Repetto pidió a los directivos que lo retuvieran. El esmeraldeño jugó 38 partidos en la campaña por el título nacional y solo se perdió encuentros por lesión.

Esteban Paz, directivo azucena, le pidió que se quedara. El mediocampista de primera línea se convenció de continuar. Considero que en el plantel había recuperado la titularidad que había perdido en el Fluminense, en su anterior temporada, y también que estaba cerca de sus familiares de Esmeraldas y en Quito.

Así, LDU negoció la extensión de su contrato con el ‘Flu’, dueño de sus derechos deportivos. Según el portal Netflu, los albos desembolsaron USD 200 000 por la renovación de su contrato a préstamo por todo el 2019. El cuadro quiteño y el jugador no han confirmado la cifra. Sin embargo, ‘Don Ore’ dice sentirse a gusto en el plantel.



Hace un mes surgieron rumores sobre su salida, algo que negó Paz, quien dijo que al equipo no llegó ninguna oferta del fútbol ruso.



Consultado el jugador, dijo que se siente bien en LDU y aspira a pelear por más títulos. Este año es uno de los que más juega en el cuadro azucena. En el Campeonato suma 1 230 minutos en cancha y es el cuarto con más presencia en la plantilla de futbolistas. En la Libertadores ha estado 675 minutos y solo es superado por el arquero

A Repetto no le gusta hablar de las virtudes o de las deficiencias de sus jugadores. Por ello, no emite criterios sobre el esmeraldeño. Sin embargo, lo considera alguien clave entre los defensas y los atacantes. ‘Don Ore’ siempre está disponible para recibir un pase de los zagueros y dar ‘oxígeno’ a sus compañeros. Se ubica bien y colabora en el juego ofensivo, aunque no tiene llegada al arco rival con remates. Aporta el equilibrio al equipo.