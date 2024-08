Richard Carapaz, el ciclista ecuatoriano conocido por sus hazañas en el mundo del ciclismo, competirá en la Vuelta a España con el principal objetivo de ganar la clasificación general y quedarse con el maillot rojo de líder.

La afamada carrera de tres semanas empezará este sábado 17 de agosto del 2024.

“Después de ganar la competición del Rey de la Montaña y una etapa alpina en el Tour de Francia, ‘Richie’ va a por la victoria en la gran vuelta española”, confirmó el equipo EF Education-EasyPost.

En el equipo también estarán el tricolor Alexander Cepeda, el colombiano Rigoberto Urán, entre otros.

Richard Carapaz tiene historia con la Vuelta a España. De las tres grandes vueltas, que incluyen también el Tour de Francia y el Giro de Italia, es en la que ha participado en más ocasiones.

Richard Carapaz en las grandes vueltas

Richard Carapaz, del EF Education-EasyPost, tiene experiencia en las grandes vueltas con 13 participaciones en su hoja de vida deportiva.

Estuvo cuatro veces en el Tour de Francia, tres en el Giro de Italia y seis veces en la Vuelta a España. Se incluye la edición de este 2024.

Carapaz es campeón del Giro 2019, subcampeón de la Vuelta en 2020 y tercero del Tour en 2021.

El ciclista carchense ha sido gran protagonista de la Vuelta a España. Fue subcampeón en 2020 y para el 2022 campeón de la montaña y ganador de tres etapas.

“La Vuelta a España es una carrera superespecial para mí. Ya he llevado el maillot rojo, he subido al podio y he ganado un par de etapas. El objetivo para mí es claro: este año queremos ir a por la victoria en la general y conseguir el mejor resultado posible para el equipo”, confirmó la ‘Locomotora del Carchi’.

El equipo del EF Education-EasyPost para la Vuelta a España 2024. Alexander Cepeda, Rui Costa, Owain Doull, Richard Carapaz, Harry Sweeny, Rigoberto Urán, James Shaw, Darren Rafferty. Foto: @EFprocycling

Carapaz llega motivado por el Tour

La Vuelta a España 2024 se disputará del 17 de agosto al 8 de septiembre. Constará de 3304,6 km, en 21 etapas, y promete ser un desafío para el campeón olímpico de Tokio 2020 y ganador del Giro de Italia 2019.

Carapaz llegará a la Vuelta con un notable estado de forma tras su reciente éxito en el Tour de Francia 2024, donde se adjudicó la clasificación de la montaña y ganó una etapa.

“Después del Tour de Francia, estuve unos días en casa para recuperarme y recargar las pilas. Después, empecé a entrenarme como siempre en altura en Andorra, subiendo muchos puertos y aclimatando mi cuerpo al calor”, contó el carchense.

“Ahora, me siento preparado y listo para estar en la salida de La Vuelta a España 2024”, añadió el ciclista ecuatoriano.

Las victorias de Carapaz

Su palmarés incluye victorias legendarias, como la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y el Giro en 2019. Estos son sus 23 triunfos profesionales: