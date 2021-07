Richard Carapaz: ‘El podio está casi decidido’

El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos), tercer clasificado en la segunda etapa pirenaica de alta montaña y tercero en la general, considera que “el podio está casi decidido” a falta de tres etapas para el final del Tour. El ciclista carchense ocupa el tercer escalón del podio a 5.51 minutos del líder, el esloveno Tadej Pogacar, y a tan solo 6 segundos de la segunda plaza del danés Jonas Vingegaard.



“Aún quedan dos días y puede pasar cualquier cosa, pero creo que el podio está casi decidido. Ha sido una etapa dura, rodamos muy rápido y el resultado fue bueno porque estuvimos en la lucha por la victoria de etapa”, señaló Carapaz en la meta de Luz Ardiden.

"I’m very happy after the incredible effort from the team. Our goal was to try to win the stage and we tried until the end."



