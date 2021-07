EN VIVO: la etapa 17 del Tour de Francia ilusiona a Carapaz para tratar de descontar segundos y entrar al podio

La etapa 17 del Tour de Francia será una etapa decisiva que los organizadores han colgado el cartel de reina, la primera de dos grandes jornadas. Este miércoles 14 de julio, los correrodores buscarán mover la clasificación general en la etapa de alta montaña. El ecuatoriano Richard Carapaz se mantiene en el cuarto lugar, a 05:33 de Pogacar.



Será una etapa compleja con un ascenso al Col del Portet, cuya cima se sitúa a 2.215 metros, aparece como un momento clave del Tour de Francia, a término de una etapa de 178,4 kilómetros con inicio en Muret y que incluye otros dos puertos de primera categoría. La etapa está marcada en rojo desde la presentación del recorrido en octubre pasado porque ofrece un fenomenal terreno de ataque a cinco días de la llegada a París. Además, constituye la penúltima oportunidad para los escaladores para brillar.

#TDF2021 Stage 1⃣7⃣



🏳️ 10.50 Start (BST)

🏁 16.06 Finish (BST)



The first of back to back big mountain days in the Pyrenees. Let us know where you'll be watching from today. pic.twitter.com/4YXUMRYHlt