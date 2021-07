Carapaz no se despega de Pogacar y llegará a la etapa 17 del Tour de Francia con la ilusión del podio intacta

El remate de la etapa 16 del Tour de Francia tuvo una escena particular: Richard Carapaz y Tadej Pogacar llegaron juntos a la meta. El ciclista ecuatoriano de Ineos confía en descontar segundos en la etapa 17 y entrar en el podio este miércoles 14 de julio. Así, el Tour afronta la primera meta en alta montaña pirenaica, una etapa decisiva que los organizadores han colgado el cartel de reina.



Pogacar demostró el respeto a Carapaz metros antes de la meta este martes 13 de julio. El tour entra en las denominada etapa reina. En la primera de ellas, el ascenso definitivo al Col del Portet, cuya cima se sitúa a 2.215 metros, aparece como un momento clave del Tour de Francia, a término de una etapa de 178,4 kilómetros con inicio en Muret y que incluye otros dos puertos de primera categoría.

La etapa está marcada en rojo desde la presentación del recorrido en octubre pasado porque ofrece un fenomenal terreno de ataque a cinco días de la llegada a París. Además, constituye la penúltima oportunidad para los escaladores para brillar. Carapaz es una de las cartas a brillar.



La jornada se descompone en dos fases opuestas. El falso llano ligeramente ascendente durante los 120 primeros kilómetros que dan paso a una permanente jornada de ascensos y bajadas. Empezando por los 13,2 kilómetros al 7 % de Peyresourde, para seguir por los 7,4 kilómetros al 8,3 % de Val-Louron-Azet y, para acabar, la terrible subida al Portet.



Para el director deportivo del Tour, Thierry Gouvenou, se trata “del puerto más duro de los Pirineos”, una pista asfaltada para albergar al Tour en los 80, pero que no logró seducir a la carrera hasta 2018, primera ascensión a ese puerto en la que se impuso el colombiano Nairo Quintana.



A stage bookended by attacks. @RichardCarapazM was alive to the danger and a late split on stage 16. He remains fourth overall.@kwiato had a good crack at getting into the break earlier but his move was unable to stick #TDF2021 pic.twitter.com/BsxNTV3Vvv