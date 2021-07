Carapaz es quinto en la clasificación general; Bauke Mollema ganó la etapa 14 del Tour de Francia

El holandés Bauke Mollema logró este sábado el triunfo en la decimocuarta etapa del Tour de Francia, tras culminar una larga escapada en un perfil para aventureros. El ciclista del Trek consiguió en Quillan, a sus 34 años, su segundo triunfo de etapa en el Tour, cuatro años después de haberse impuesto en el Puy-en-Velay. Richard Carapaz cayó un puesto en la clasificación general. Es quinto a 00:05:33 de Pogacar.

En la etapa, Carapaz llegó en el puesto 20 a 00:06:53 del ganador Mollema. Este último fue el fugado a mitad de la etapa con un nutrido grupo de ciclistas, Mollema, sexto del Tour de 2013, se fue en solitario en el descenso de la cota de Galinagues, de tercera categoría, penúltima dificultad montañosa de la jornada. Al final de la etapa, el esloveno Tadej Pogacar conservó el liderato y el francés Guillaume Martin se coloca segundo.

La decimocuarta etapa del Tour partió de Carcasona sumando en total 35 abandonos desde su comienzo el pasado 26 de junio en Brest. Tres equipos, Groupama FDJ, Arkea Samsic y Lotto Soudal han tomado la salida con solo cuatro corredores. Solo 7 mantienen los 8 ciclistas del inicio.

Con los abandonos del danés Soren Kragh Andersen (DSM), afectado en una dura caída el pasado viernes y del francés Warren Barguil (Arkea), al comienzo de la etapa en Carcasona siguen en carrera 149 corredores.

We’re set for a fast start to stage 14 which looks perfect for a breakaway to go the distance.



We get underway at 11:40 (BST) pic.twitter.com/3glqQ3VwQZ