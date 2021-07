Carapaz sigue cuarto en el Tour de Francia. Cavendish igualó el récord de Merckx

Mark Cavendish hizo historia e igualó el récord de 34 victorias en etapas de Tour de Francia, que había marcado Eddy Merckx. El británico se impuso en la jornada 13 de la carrera, con un tiempo de 5:04:29; el ecuatoriano Richard Carapaz se mantiene en la cuarta casilla de la clasificación general.

Fue una etapa ideal para los velocistas, por segundo día consecutivo. Fue un trayecto prácticamente llano, con solo un pequeño puerto de cuarta categoría. Fueron de 219 kilómetros, entre Nimes y Carcassone que provocaron ataques desde el inicio de la jornada.

Carapaz, que llegó en el puesto 33 se mantiene en el cuarto puesto de la general, a 5:33 del líder, Tadej Pogacar, que acumula un tiempo de 52:27:12.

El ecuatoriano nuevamente logró mantenerse entre los primeros, pese a que fue una etapa enfocada a los velocistas. Al igual que en la jornada anterior, Carapaz fue llevado por los miembros de su equipo, Ineos.

Job done today as a fine team performance ensures @RichardCarapazM finishes safely in the front group after a technical final👊



Chapeau @MarkCavendish on his superb, record-equalling 34th TDF stage victory 👏🎩 #TDF2021 pic.twitter.com/QnqJy59bnL