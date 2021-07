EN VIVO: la etapa 18 del Tour de Francia será otro desafío para que Carapaz defienda el podio

El Tour de Francia 2021 tendrá en la etapa 18 el último reto con trazado de montaña. Richard Carapaz, de Ineos, partirá en el tercer lugar en la clasificación general y será otro día clave en su propuesta de mantenerse en el podio. La ‘Locomotora del Carchi’ está a cuatro segundos del segundo en la clasificación general, el danés Jonas Vingegaard. Aunque todavía hay batalla por alcanzar a Tadej Pogacar, el líder.

El esloveno Pogacar, del UAE Team Emirates, tiene una ventaja de 05:39 respecto de Vingegaard, del Team Jumbo-Visma y Carapaz cuatro segundos más tarde (05:43). Tanto Carapaz como Pogacar anticiparon que la lucha no está terminada a falta de cuatro etapas por correr antes de llegar a la meta.

La montaña dice adiós por la puerta grande, con el encadenamiento de dos mitos, Tourmalet y Luz Ardiden, dos cimas de categoría especial que gastarán este jueves 14 de julio los últimos cartuchos de los escaladores, dos días antes de la contrarreloj definitiva.

Será una jornada corta, de 129,7 kilómetros entre Pau -que recibirá al Tour por octava vez consecutiva, un récord, para totalizar 73 ediciones- y Luz Ardiden, lo que promete una etapa nerviosa de principio a fin. Sobre todo porque ya no quedará más terreno para definir la general antes de la crono y porque los ciclistas la afrontan tras cuatro duras jornadas pirenaicas y en el tramo final del Tour, con más de 4 000 kilómetros ya en sus piernas.

Es la ocasión de dejar sobre el asfalto las últimas fuerzas. No hay excusa para guardarse nada. Los cuerpos estarán al límite, por segundo día consecutivo por encima de los 2 000 metros de altitud, donde el oxígeno es artículo de lujo y la respuesta de las piernas una incógnita. En ese contexto, la etapa se resumirá a menos de 60 kilómetros de real competición, el encadenamiento de dos clásicos.

El Tourmalet y sus 17,1 kilómetros de pendiente dura, la más dura de las que ofrece el puerto, ascendido por la cara de La Mongie, al 7,3% de media, con tramos por encima del 10%, con sus virajes dolorosos que pueden servir de lanzamiento de ataques osados, sobre todo en su tramo final, cuando más empinado aparece el asfalto.

