El fútbol no se detiene. Este lunes 18 de agosto de 2025, las principales ligas del mundo, incluido el campeonato nacional de Ecuador, continúan su marcha con partidos de calendario regular y compromisos de copas nacionales.

Inglaterra, España y Francia, tres de las cinco ligas más importantes del planeta, ya dieron inicio a sus torneos, mientras que Alemania e Italia activaron sus copas domésticas como antesala al arranque oficial de sus campeonatos de liga.

Más noticias:

¿Quién juega hoy?

En el campeonato ecuatoriano, el Deportivo Cuenca recibe a Vinotinto en el estadio Alejandro Serrano, en el cierre de la fecha 25. El conjunto morlaco parte con 36 puntos y un triunfo le permitiría sumar 39, lo que lo colocaría en el cuarto puesto de la tabla, desplazando a Orense, que se mantiene con 38 unidades y hoy ocupa la última plaza del hexagonal final.

Vinotinto, en cambio, llega urgido de puntos en su lucha por evitar el cuadrangular del descenso. Es penúltimo con 24 unidades, pero un triunfo en Cuenca lo catapultaría al casillero 13 con 27, e incluso podría escalar al puesto 12 si supera en gol diferencia a Macará. En ese escenario, serían los ambateños quienes caerían a zona de riesgo.

Mientras tanto, en Argentina, Sarmiento se mide ante Atlético Tucumán y Talleres enfrenta a San Martín de San Juan. Con estos partidos se baja el telón de la quinta fecha del Torneo Clausura.

En el Grupo A, el líder es Barracas Central con 10 puntos, seguido muy de cerca por Huracán, donde milita el arquero ecuatoriano Hernán Galíndez, con nueve unidades. En el Grupo B, el protagonismo lo tiene River Plate, que marcha en lo más alto con 11 puntos y quiere ratificar su condición de candidato al título.

En Brasil, la atención se centra en el cierre de la fecha 20 del Brasileirao, con el duelo entre Mirassol y Cruzeiro. El campeonato tiene como líder a Flamengo, donde el ecuatoriano Gonzalo Plata se ha convertido en pieza clave, con 43 puntos.

En tanto, el São Paulo de Robert Arboleda aparece en la sexta posición con 29 unidades, mientras que el Internacional de Enner Valencia marcha en el puesto 12 con 24.

En España, Elche y Real Betis empataron 1-1 en la continuidad de la primera fecha de LaLiga. La jornada se completará el martes 19 de agosto con el duelo entre Real Madrid y Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu, donde los blancos debutarán oficialmente en la temporada 2025/26.

En Inglaterra, el Leeds United derrotó 1-0 al Everton para cerrar la primera fecha de la Premier League. Mientras que en Italia se jugaron cuatro partidos adicionales de la Copa de Italia. Estos dejaron como clasificados a Hellas Verona, Spezia, Udinese y Torino, equipos que avanzan de ronda en el certamen doméstico.

Información externa: Campeonato nacional

Confesionario con Gabriela Vargas