El exseleccionado ecuatoriano Christian Lara regresará al fútbol profesional con Sociedad Atlética Sancor, club de Santo Domingo que disputa la Segunda Categoría.

El ‘Diablito’ Lara, reconocido por su habilidad, velocidad y gran visión de juego, tiene 45 años. Fue parte de clubes históricos como El Nacional, Liga de Quito, Deportivo Quito y Barcelona SC. En su carrera internacional también defendió al Pereira de Colombia, Dorados de Sinaloa (México) y Al-Wakrah SC (Catar), entre otros.

Christian Lara, figura del fútbol ecuatoriano

Christian Lara suma 108 goles en la Serie A de Ecuador, una cifra que lo coloca en el selecto grupo de jugadores nacionales con más de 100 tantos.

Fue campeón de la Serie A en tres ocasiones: con El Nacional (2005) y con Liga de Quito (2007 y 2010). Además, levantó títulos internacionales con la ‘U’: la Copa Sudamericana 2009 y la Recopa Sudamericana en 2009 y 2010.

En la Selección de Ecuador jugó 28 partidos y marcó cuatro goles. Fue parte del plantel que disputó el Mundial Alemania 2006, siendo gran protagonista en dos encuentros. Su talento lo llevó a ser reconocido como el mejor jugador del país en 2007.

El mensaje del ‘Diablo’ Lara

En sus redes sociales, Lara compartió: “No sé para qué me preparaba, solo Dios lo sabía, lo importante es estar listo y activo para sus planes”. El mensaje acompañó el anuncio de su regreso con Sociedad Atlética Sancor, donde aportará experiencia y liderazgo a un plantel que busca destacarse en la serie de ascenso

“Bienvenido. Nos complace anunciar la llegada de nuestro delantero Christian el ‘Diablito’ Lara, que con su talento y experiencia será de gran ayuda para alcanzar nuestras metas. ¡Muchos éxitos!”, publicó Sociedad Atlética Sancor.

A pesar de estar retirado oficialmente desde 2019, Lara se mantuvo activo en equipos de Segunda Categoría. Su amor por el fútbol y el “olor a césped” nunca se apagaron.

