El 10 de agosto, Ecuador celebra un evento especial: el Día de la Independencia. Lo que una vez comenzó con la independencia de Quito se ha convertido en una gran oportunidad para recordar su historia, su cultura y sus logros deportivos.

Alberto Spencer

Delantero legendario, uno de los mejores delanteros de Sudamérica. Posee el récord de goles marcados en la Copa Libertadores: 54 en su carrera, la mayor parte de la cual transcurrió en el famoso Peñarol uruguayo. Nombrado mejor jugador de Ecuador del siglo XX.

Alex Aguinaga

Cerebro del centro del campo, capitán de la selección de Ecuador durante su primer Mundial, en 2002. El que fuera durante mucho tiempo líder del Necaxa mexicano era famoso por su visión de juego, su excepcional capacidad de pase y su acierto goleador.

Disputó la Copa América en ocho ocasiones, todo un récord en la historia del torneo.

Antonio Valencia

Se convirtió en capitán y leyenda del Manchester United, donde se incorporó como centrocampista ofensivo y acabó cambiando a la posición de lateral derecho.

Era conocido por su potencia, su velocidad y su capacidad para conducir por la banda y romper defensas.

Enner Valencia

¿Quién es el goleador histórico de Ecuador? ¡El tocayo de Antonio! Enner demostró sus dotes anotando seis goles en los Mundiales de 2014 y 2022: sólo Messi marcó más entre los sudamericanos en esos dos torneos.

En total, Valencia puede presumir de haber marcado 40 goles con la Tri.

Moises Caicedo

¿Cómo se llama el jugador más caro de Ecuador? El joven y talentoso centrocampista defensivo se convirtió rápidamente en el líder del Chelsea.

El club londinense pagó por él 115 millones de libras al Brighton, una cifra récord para los futbolistas ecuatorianos.

Moisés, gracias a su energía durante las entradas y a su capacidad para iniciar ataques, se convirtió en una figura clave del equipo que ganó la Conference League y el principal torneo de fútbol de verano en 2025.

El fútbol ecuatoriano vive una auténtica época dorada. Willian Pacho, campeón de la Champions League con el París Saint-Germain, y Piero Hincapié, jugador clave del invencible Bayer, podrían unirse pronto a las filas de los futbolistas ecuatorianos más destacados a nivel nacional e internacional.

