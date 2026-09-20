¿Qué pasó con la piscina Jipijapa? Casi un año después, Quito sigue esperando

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Un año ha pasado desde la explosión que obligó a cerrar la piscina Jipijapa, en el norte de Quito, y todavía no existe una fecha anunciada para que este espacio de natación vuelva a recibir a sus usuarios. La emergencia ocurrió el 20 de septiembre de 2025 y obligó a deportistas y ciudadanos a buscar otros escenarios para continuar con sus actividades.

Doce meses después, la incertidumbre ya no se concentra únicamente en los daños que dejó la explosión, sino en qué ocurrirá con la infraestructura. La Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) informó en agosto que realizaba estudios para definir una intervención y buscar financiamiento. Este Medio volvió a consultar a la institución sobre los avances, pero no obtuvo información debido a que sus autoridades se encuentran en el desarrollo de los XVII Juegos Deportivos Nacionales de Menores – Guayas 2026.

Piscina Jipijapa cumple un año cerrada en Quito y la natación espera una definición

La tarde del 20 de septiembre de 2025, una caldera explotó en la piscina de la Concentración Deportiva de Pichincha, ubicada en Jipijapa. La emergencia movilizó al Cuerpo de Bomberos de Quito y a la Policía Nacional.

Una persona sufrió heridas cortantes y recibió atención prehospitalaria, mientras otras siete fueron evacuadas preventivamente. La explosión también ocasionó daños en la infraestructura: parte del techo colapsó y hubo afectaciones en muros y áreas comunes.

EL COMERCIO detalló el 21 de septiembre de 2025 que equipos especializados de Bomberos Quito intervinieron después del estallido y realizaron procedimientos para determinar las causas de la explosión. La emergencia también afectó instalaciones cercanas del Instituto de Parálisis y Discapacidades.

Desde entonces, la piscina Jipijapa dejó de ser una opción para quienes acudían regularmente a practicar natación, entrenar o realizar actividades recreativas en este sector del norte de la capital.

La CDP estudia qué hacer con la infraestructura

El futuro del escenario todavía atraviesa una etapa de análisis. El 18 de agosto, Eduardo Monge, interventor de la Concentración Deportiva de Pichincha, explicó a EL COMERCIO que primero se debía establecer qué intervención resulta viable y cómo financiarla.

“Estamos verificando el dinero, la financiación”, señaló Monge. Según explicó, el departamento de infraestructura de la institución realizaba los estudios correspondientes para establecer si conviene construir una nueva infraestructura o reformar la existente.

La definición técnica sería el paso previo a la búsqueda de recursos para ejecutar las obras. Sin embargo, un mes después de esas declaraciones todavía no existe información pública sobre cuál de las alternativas avanzó, cuánto podría costar la intervención o cuándo podría comenzar.

EL COMERCIO consultó nuevamente a la CDP antes de cumplirse el primer año de la explosión. La institución respondió que no podía atender el requerimiento en esta ocasión debido a que sus autoridades se encuentran concentradas en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores.

El cierre cambió tiempos y lugares de entrenamiento

Mientras las decisiones sobre la infraestructura continúan pendientes, los usuarios tuvieron que reorganizar una actividad que formaba parte de su rutina.

Leonardo Báez, usuario de la piscina Jipijapa, vive en Cumbayá y ahora debe desplazarse hasta Cotocollao para nadar. Calcula que el cambio representa entre 30 y 40 minutos adicionales de viaje.

El tiempo extra de movilización terminó incidiendo en su entrenamiento. Báez asegura que ha reducido la cantidad de sesiones y también percibe una mayor presencia de personas en el escenario al que ahora acude.

La experiencia de Gema Rocha, usuaria de la piscina Jipijapa, muestra otra cara del mismo traslado. Durante las primeras semanas, recuerda, otras piscinas comenzaron a recibir más usuarios y temporalmente se establecieron límites en el tiempo disponible para nadar.

Con el paso de los meses, explica, las personas se distribuyeron entre distintos escenarios y los entrenadores buscaron alternativas. El impacto inmediato disminuyó, pero apareció otra preocupación: qué puede ocurrir con las piscinas que están absorbiendo esa demanda adicional.

La preocupación ahora está en las piscinas que siguen abiertas

Rocha teme que un uso más intenso, acompañado de un mantenimiento insuficiente, pueda terminar afectando a otros escenarios. Para ella, el problema de largo plazo aparecería si Quito pierde nuevas alternativas para la práctica de natación.

La piscina Jipijapa funcionaba desde 1996 y ofrecía cursos para niños y adultos, además de atención al público general. El escenario cuenta con una piscina semiolímpica temperada de 25 metros y otra destinada a niños y adultos mayores, según la información de servicios publicada por el establecimiento.

Un año después de la explosión, sus antiguos usuarios ya encontraron maneras de seguir nadando. Lo que todavía no conocen es cuándo podrán regresar al escenario que utilizaban en Jipijapa ni qué proyecto permitirá recuperarlo.

Preguntas frecuentes sobre el cierre de la piscina Jipijapa en Quito:

❓ ¿Cuánto tiempo lleva cerrada la piscina Jipijapa? La piscina Jipijapa cumple un año cerrada desde la explosión ocurrida el 20 de septiembre de 2025.

La emergencia se originó por la explosión de una caldera y provocó daños en la infraestructura. Desde entonces, el escenario dejó de recibir a deportistas y ciudadanos que acudían a practicar natación. ❓ ¿Cuándo volverá a abrir la piscina Jipijapa? Por ahora, no existe una fecha anunciada para su reapertura.

La Concentración Deportiva de Pichincha informó que analiza qué tipo de intervención requiere el escenario y cómo financiarla. Tampoco se ha comunicado públicamente cuándo podrían comenzar las obras. ❓ ¿Qué daños provocó la explosión en la piscina Jipijapa? La explosión provocó daños en el techo, muros y áreas comunes.

Una persona sufrió heridas cortantes y otras siete fueron evacuadas preventivamente. La emergencia también afectó instalaciones cercanas del Instituto de Parálisis y Discapacidades. ❓ ¿La piscina Jipijapa será reconstruida o reparada? La decisión todavía no está definida públicamente.

La CDP explicó que su departamento de infraestructura realizaba estudios para determinar si resulta conveniente construir una nueva infraestructura o reformar la existente. Esa definición también permitirá establecer las necesidades de financiamiento. ❓ ¿Cómo ha afectado el cierre a los usuarios de la piscina Jipijapa? Los usuarios han tenido que trasladarse a otras piscinas de Quito para continuar sus entrenamientos.

Algunos enfrentan mayores tiempos de desplazamiento y han reducido sus sesiones. También se registró una mayor demanda en otros escenarios, lo que genera preocupación entre usuarios sobre la capacidad y el mantenimiento de las piscinas que permanecen abiertas.

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