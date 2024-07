La guayaquileña Marina Pérez, de 34 años, representará a Ecuador en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la modalidad de Tiro 10 m pistola.

Esta será su tercera participación consecutiva en la máxima cita deportiva, tras haber competido en Río 2016 y Tokio 2020.

Más noticias:

Pérez hizo historia en 2014 al convertirse en la primera ecuatoriana en clasificarse para los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Durante el siguiente ciclo olímpico, se destacó en los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde obtuvo medallas de plata y bronce, asegurando su lugar en Tokio 2020.

El camino hacia París 2024 no ha sido fácil. La atleta enfrentó un proceso de sanación tras una crisis de autosabotaje y ligera depresión que afectaron su rendimiento deportivo y su estado de ánimo.

“Ha sido bastante duro, ya que he estado en un proceso de sanación en el aspecto psicológico”, reveló Pérez al Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).

Sus crisis incluían “pensamientos intrusivos” que minaban su confianza, haciéndola sentir que no era lo suficientemente buena, a pesar de sus buenos resultados.

En los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago, Pérez no logró clasificar directamente para París, quedando en cuarto lugar.

Sin embargo, no se dio por vencida. Inmediatamente después, comenzó a trabajar con especialistas para superar su crisis, fortaleciendo su confianza y mejorando su rendimiento.

“Pidan ayuda, pedir ayuda, no es de cobardes, es de valientes. Dar el primer paso, aceptar que tienes un problema, no es fácil, pero es importante… Diviértete y relájate, no todo tiene que ser competencia”, le dijo la deportista al Comité Olímpico Ecuatoriano.

Finalmente, en el último evento clasificatorio continental en Argentina, Pérez logró no solo asegurar su boleto a París 2024, sino también romper récords de 34 años en 25 m pistola y 10 m pistola de aire.

“Fue impresionante, yo ni siquiera sabía que existía un récord. La gente comenzó a aplaudir, y fue grato”, comentó emocionada.

Marina Pérez en los Juegos Olímpicos París 2024

Marina Pérez competirá el 27 de julio, a las 05:30, en los Juegos Olímpicos París 2024.

Ella lleva consigo la experiencia y madurez ganadas a lo largo de su carrera deportiva, con la esperanza de superar sus logros anteriores y representar a Ecuador con orgullo una vez más.

CAMINO A PARÍS 🔜🇫🇷 – Marina Pérez, Tiro Olímpico

¡Mira el video completo en nuestro canal de YouTube 📲 en el link que está en nuestra biografía! 🇪🇨 pic.twitter.com/73Vy7lR8d4 — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) June 23, 2024

Los atletas clasificados de Ecuador para París 2024