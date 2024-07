Andrés Torres Robles, de 23 años, representará a Ecuador en los Juegos Olímpicos de París 2024. El joven deportista dirá presente en la disciplina de Pentatlón Moderno.

El quiteño fue el octavo ecuatoriano en obtener el cupo a París y estos serán sus primeros Juegos Olímpicos. Andrés Torres tuvo que esperar seis años para alcanzar este logro.

Andrés Torres y su trayectoria deportiva

Andrés Torres Robles nació en diciembre del 2000 y se dedica al Pentatlón Moderno desde que tiene 16 años, y ahora siete años después, a sus 23, estará en unos Juegos Olímpicos.

Su primera medalla con Ecuador fue en 2019 en los Juegos Sudamericanos, en la categoría junior, cuando logró la presea de bronce.

Entre sus logros más recientes está el Campeonato Panamericano en República Dominicana 2022, donde logró un total de 1 537 puntos en Pentatlón Moderno y terminó campeón.

Además, en el 2022 fue reconocido como el mejor atleta juvenil, lo que le valió una beca olímpica por el Comité Olímpico Ecuatoriano.

¿Cómo clasificó a los Juegos Olímpicos?

Andrés Torres se preparó para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, con la convicción de ganar la medalla de oro y, por ende, la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Andrés Torres.

En los Juegos Panamericanos, el pentatleta logró el bronce y el cupo a sus primeros Juegos Olímpicos. Con respecto a su participación en París 2024, Torres se ve muy optimista y sueña con una medalla para el país

“Quisiera sacar una medalla, no he podido salir a prepararme, pero quiero dar lo mejor. Me siento con experiencia para mis primeros Juegos Olímpicos”, declaró el deportista para los medios del COE.

¿Qué es el pentatlón moderno?

El pentatlón moderno es un deporte olímpico que combina cinco disciplinas diferentes. Fue introducido en los Juegos Olímpicos en 1909.

Las cinco pruebas son esgrima, natación (200 m libres), equitación (prueba de salto), tiro con pistola y una carrera de 3 000 metros.

¿Cuándo compite Andrés Torres en París 2024?

Julio Mendoza debutará en los Juegos Olímpicos de París el 8 de agosto. Su competencia está programada para iniciar a las 04:30 (hora de Ecuador).