Ecuador sumó tres medallas de oro en el primer día de competencias de levantamiento de potencia en los Juegos Bolivarianos del Bicentenario, que se llevan a cabo en Perú. Además, el ciclismo Down Hill también se subió a lo más alto del podio.

Los atletas ecuatorianos Kenia Monserrate, Carmen Bueno y Franklin León se destacaron en la Villa Deportiva Nacional, en Lima, donde se alzaron con los máximos honores en sus respectivas modalidades, confirmó el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).

Kenia Monserrate fue la primera en subir al podio, obteniendo oro en la modalidad de sentadilla en la categoría femenina 57-63 kg con un impresionante puntaje de 37,7. Aunque no logró medalla en la modalidad de press de banca, donde se ubicó segunda con 21,46, terminó en la primera posición en la clasificación general con 96,86 puntos. “Estoy muy orgullosa de lo que he logrado. Fue un gran reto, pero me voy feliz con dos medallas”, comentó Monserrate.

Por su parte, Carmen Bueno se coronó campeona en press de banca en la categoría 47-52 kg con 22,13 puntos y consiguió además una medalla de bronce en peso muerto con 41,73. Con un puntaje total de 100,53, terminó en el tercer lugar de la clasificación general. “Estoy muy feliz y agradecida por el apoyo del Comité Olímpico. Esta ha sido una bonita experiencia”, expresó la deportista.

El turno de Franklin León llegó en la tarde, quien se llevó el oro en sentadilla en la categoría 59-66 kg con 37,01 puntos. Además, logró bronce en press de banca con 21,15, cerrando en el segundo lugar en la clasificación general con 96,39. “Nos fue muy bien. Aunque no logramos medalla en peso muerto, estoy satisfecho con el balance general”, señaló León.

Ciclismo de oro

Ecuador se destacó en el ciclismo Down Hill. Con dos medallas de oro, una de plata y otra de bronce los tres ciclistas ecuatorianos se destacaron en el cerro de Campanajocc de Ayacucho.

Rafaela Roldán se subió dos veces al podio con oro en individual femenino y equipo mixto junto a Yahir Rodríguez, quien a su vez se llevó plata en individual masculino; en esa misma prueba Martín Ramírez consiguió bronce, destacó el COE.

Ecuador y las medallas en Bolivarianos

Ecuador, con esta brillante jornada, suma un total de 27 medallas en los Juegos Bolivarianos, con 6 oros, 7 platas y 14 bronces.



Para el martes 3 de diciembre del 2024, Ecuador volverá a tener representantes en Levantamiento de Potencia con Moisés Villón, Ricardo Coloma y Joselyn García.

Además, en el Wushu con Ronald Rosero, Jhon Sornoza, Emily Veliz y Orlando Rosero.