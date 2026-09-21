Andrés Montaño conquista otro oro para Ecuador en los Juegos Suramericanos 2026

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Andrés Montaño amplió este lunes 21 de septiembre la cosecha dorada de Ecuador en los Juegos Suramericanos 2026. El luchador ecuatoriano conquistó la medalla de oro en los 67 kilogramos de lucha grecorromana, apenas un día después de que Lucía Yépez y Jacqueline Mollocana también se proclamaran campeonas en esta disciplina.

El tricolor derrotó al colombiano Julián Horta en la pelea decisiva y subió a lo más alto del podio en la competencia que se desarrolla en Argentina. Su triunfo refuerza el aporte de la lucha a una delegación ecuatoriana integrada por 179 deportistas y que compite en los Juegos hasta el 26 de septiembre.

Ecuador suma otro oro con Andrés Montaño en lucha

La actuación de Montaño llegó después de una jornada en la que la rama femenina ya había dejado dos títulos para Ecuador. El domingo 20 de septiembre, Lucía Yépez conquistó el oro en los 53 kilogramos de lucha libre tras derrotar 10-0 a la venezolana Alexa Álvarez por superioridad técnica. La final duró apenas 20 segundos.

Jacqueline Mollocana también se proclamó campeona. En los 50 kilogramos, la ecuatoriana venció 8-1 a la venezolana Nohalis Loyo y consiguió otra presea dorada para el país. La jornada se completó con Luisa Valverde, quien obtuvo la medalla de plata en los 57 kilogramos después de caer en la final ante la brasileña Giullia Rodrigues.

Así, en dos días consecutivos, la lucha ecuatoriana colocó a Yépez, Mollocana y Montaño en lo más alto del podio, mientras Valverde añadió una plata.

¿Qué son los Juegos Suramericanos?

Los Juegos Suramericanos son una competencia multideportiva en la que participan países de la región y que forma parte del ciclo internacional de los atletas. La edición de 2026 se disputa en Argentina, principalmente en Santa Fe, Rosario y Rafaela, entre el 12 y el 26 de septiembre.

Ecuador llegó a esta competencia con 179 deportistas. Entre las figuras de la delegación están Lucía Yépez, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024; Neisi Dajomes, campeona olímpica en Tokio 2020 y bronce en París; Angie Palacios, también medallista olímpica; y el marchista David Hurtado.

Precisamente, EL COMERCIO detalló el 10 de septiembre de 2026 que Yépez y Hurtado fueron escogidos como abanderados de una delegación que combina deportistas experimentados con jóvenes que empiezan su recorrido internacional. En la edición anterior de los Juegos, disputada en Asunción 2022, Ecuador terminó sexto con 78 preseas: 25 de oro, 21 de plata y 32 de bronce.

La lucha impulsa la cosecha de medallas de Ecuador

Antes de la competencia de Montaño, Ecuador cerró la jornada del domingo con 41 medallas: 11 de oro, 16 de plata y 14 de bronce. A esa cosecha se incorporó este lunes el título del luchador ecuatoriano.

Los podios nacionales no se concentran únicamente en la lucha. Durante los Juegos, los representantes ecuatorianos también han conseguido preseas en disciplinas como tiro deportivo, levantamiento de pesas, natación, ciclismo, vela, judo, boxeo, gimnasia, clavados y pentatlón, entre otras.

Para Montaño, el resultado agrega otro título a una trayectoria internacional en la que ya figuran campeonatos continentales. Para Ecuador, su victoria prolonga una seguidilla de podios en Argentina, mientras todavía quedan jornadas de competencia hasta el 26 de septiembre.

Preguntas frecuentes sobre el oro de Andrés Montaño en los Juegos Suramericanos 2026:

❓ ¿Qué medalla ganó Andrés Montaño en los Juegos Suramericanos 2026? Andrés Montaño consiguió la medalla de oro en los 67 kilogramos de lucha grecorromana.

El ecuatoriano se proclamó campeón este lunes 21 de septiembre tras imponerse en la competencia disputada en Argentina y añadió un nuevo título a la cosecha nacional. ❓ ¿A quién derrotó Andrés Montaño para conseguir la medalla de oro? Montaño derrotó al colombiano Julián Horta en el combate decisivo.

La victoria permitió al representante ecuatoriano subir a lo más alto del podio y prolongar los buenos resultados de la lucha nacional durante los Juegos Suramericanos. ❓ ¿Qué otros ecuatorianos ganaron medallas en lucha? Lucía Yépez y Jacqueline Mollocana ganaron oro, mientras Luisa Valverde obtuvo plata.

Yépez se coronó en los 53 kilogramos y Mollocana en los 50. Valverde, por su parte, terminó segunda en la categoría de 57 kilogramos. ❓ ¿Cuántas medallas tenía Ecuador antes del oro de Andrés Montaño? Ecuador había cerrado la jornada del domingo con 41 medallas: 11 de oro, 16 de plata y 14 de bronce.

El título conseguido por Montaño se incorporó a esa cosecha este lunes. La delegación ecuatoriana compite con 179 deportistas en diferentes disciplinas. ❓ ¿Hasta cuándo se disputan los Juegos Suramericanos 2026? La competencia continuará hasta el 26 de septiembre de 2026.

Los Juegos comenzaron el 12 de septiembre y se desarrollan principalmente en Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina. Ecuador participa con representantes en múltiples disciplinas.

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