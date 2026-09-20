Oro para Lucía Yépez y Jacqueline Mollocana en lucha en Suramericanos

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Lucía Yépez y Jacqueline Mollocana volvieron a llevar a Ecuador a lo más alto del podio. Las luchadoras ecuatorianas consiguieron medallas de oro este domingo 20 de septiembre del 2026 durante los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina, y ratificaron su dominio tricolor en la lucha femenina continental.

El triunfo de Lucía Yépez en los Juegos Suramericanos

Yépez se proclamó campeona de los 53 kilogramos de lucha libre después de una actuación contundente. En la final enfrentó a la venezolana Alexa Álvarez y necesitó apenas 20 segundos para imponerse 10-0 por superioridad técnica y asegurar la presea dorada para Ecuador.

El dominio de la ‘Tigra’ no se limitó a la final. Durante la fase previa derrotó 10-0 por superioridad técnica a Yusmy Chaparro, Alexa Álvarez y Wanessa Bandeira, mientras que en semifinales venció por caída a la panameña Yusneiry Agrazal.

La ecuatoriana también consiguió revalidar el título suramericano que había obtenido en Asunción 2022. Yépez, además, arribó como la vigente subcampeona olímpica de París 2024 y subcampeona mundial dentro de su categoría.

Jacqueline Mollocana también repite el oro suramericano

Jacqueline Mollocana volvió a coronarse en una competencia en la que ya conocía lo que era ganar. En los Juegos Suramericanos de Asunción 2022 también conquistó la categoría de 50 kg, por lo que su triunfo en Santa Fe le permite defender la corona obtenida cuatro años atrás.

En su último combate, la cotopaxense se impuso por 8-1. Su rival fue la venezolana Nohalis Loyo.

La luchadora de 32 años llegó a la cita después de cosechar éxitos previos durante toda la temporada. En mayo obtuvo la medalla de plata del Panamericano de Lucha, donde cayó 5-3 ante la estadounidense Katie Gomez en la final.

Luisa Valverde no logró el oro, pero también se subió al podio en lucha

Luisa Valverde también aportó una medalla para Ecuador en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. La luchadora tricolor consiguió la plata ante la brasilera Giulia Rodrigues, en la categoría de 57 kilogramos de lucha libre femenina.

La ecuatoriana llegó al certamen como una de las deportistas de mayor experiencia dentro de la delegación nacional. Ella también estuvo presente en Tokio 2020 y París 2024. Al igual que Mollocana, también estuvo en el Campeonato Panamericano, donde consiguió otra medalla de plata.

El resultado de Santa Fe significó además un nuevo podio suramericano para Valverde, aunque no pudo revalidar su presea previa. En Asunción 2022 había conquistado el oro en la misma categoría.