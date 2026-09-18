Gerlon Congo lleva al boxeo de Ecuador al oro en los Suramericanos

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El boxeador ecuatoriano Gerlon Congo se coronó campeón de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 este viernes 18 de septiembre, después de vencer al brasileño Joel da Silva por decisión dividida 3-2 en la final de la categoría de más de 90 kilogramos. La pelea se disputó en Rafaela, Argentina, donde se concentraron las finales de boxeo de la jornada.

El triunfo entregó a Ecuador una nueva medalla de oro y confirmó al carchense entre los principales nombres del boxeo nacional en el actual ciclo internacional. Para llegar al combate decisivo, Congo también necesitó una decisión dividida 3-2 en semifinales frente al argentino Enzo Gallardo.

Gerlon Congo suma otro oro para el boxeo de Ecuador en los Suramericanos

La definición frente a Joel da Silva cerró el programa masculino de más de 90 kilogramos. Tres de los cinco jueces vieron ganador al representante de Ecuador, mientras los otros dos otorgaron el combate al brasileño. El 3-2 convirtió a Gerlon Congo en campeón de los Suramericanos y le permitió subir a lo más alto del podio en una división en la que ya posee experiencia internacional.

El camino hacia el oro tampoco tuvo una semifinal sencilla. Congo enfrentó al local Enzo Gallardo y volvió a imponerse 3-2. La sucesión de dos decisiones divididas muestra lo ajustado de sus últimos cruces: el ecuatoriano necesitó superar dos combates resueltos por apenas un voto de diferencia para quedarse con el título.

Las competencias de boxeo se desarrollaron entre el 13 y el 18 de septiembre en el estadio Invencible Rafaela, una de las instalaciones utilizadas para los Juegos. El torneo se disputó bajo reglamentación internacional y con combates de tres asaltos. Los Suramericanos Santa Fe 2026, por su parte, se realizan del 12 al 26 de septiembre y reúnen a más de 4 000 deportistas de 15 países en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

De París 2024 a un nuevo título continental

El oro también amplía el recorrido internacional de Gerlon Congo después de su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. En aquella cita, el representante de Ecuador avanzó hasta los cuartos de final de la categoría de más de 92 kilogramos y consiguió un diploma olímpico al ubicarse entre los ocho mejores.

Su actuación olímpica incluyó una victoria especialmente exigente en octavos de final. Congo derrotó 3-2 al brasileño Abner Teixeira, medallista de bronce en Tokio 2020, antes de quedar fuera de la disputa por las medallas frente al francés Djamili-Dini Aboudou Moindze. El resultado en París consolidó su presencia dentro de la división de mayor peso del programa olímpico.

Este Medio publicó el 17 de julio de 2024 el recorrido de Gerlon Congo hacia París 2024, una trayectoria que comenzó cuando tenía 13 años y que incluyó su clasificación olímpica después de vencer al cubano Fernando Arzola por decisión dividida. Dos años después de aquella participación olímpica, el ecuatoriano agregó el título suramericano a su palmarés.

Ecuador también subió al podio en otras finales

La jornada dejó más resultados para el boxeo de Ecuador. Gustiniano Mina obtuvo la medalla de plata en los 80 kilogramos después de caer en la final frente al brasileño Wanderley Pereira, mientras Billy Arias también terminó con plata en los 55 kilogramos.

Así, la participación ecuatoriana en las finales masculinas terminó con un oro y dos platas. El título de Gerlon Congo se suma, además, a un proceso en el que el púgil ya había conseguido resultados regionales y olímpicos: fue medallista de bronce en los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022 y posteriormente alcanzó el diploma en París 2024.

Con el combate frente a Joel da Silva, Congo cerró su participación en Rafaela en lo más alto del podio. Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continuarán hasta el 26 de septiembre, con competencias distribuidas entre las distintas sedes de la provincia argentina.

Preguntas frecuentes sobre el oro de Gerlon Congo en los Juegos Suramericanos 2026:

❓ ¿Qué medalla ganó Gerlon Congo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026? Gerlon Congo ganó la medalla de oro en la categoría de más de 90 kilogramos.

El boxeador ecuatoriano se proclamó campeón este viernes 18 de septiembre de 2026 en Rafaela, Argentina, y sumó un nuevo oro para la delegación de Ecuador. ❓ ¿A quién derrotó Gerlon Congo en la final? Congo venció al brasileño Joel da Silva por decisión dividida 3-2.

Tres de los cinco jueces dieron como ganador al ecuatoriano, mientras que los otros dos favorecieron al representante de Brasil. El resultado le permitió subir a lo más alto del podio. ❓ ¿Cómo llegó Gerlon Congo a la final de los Suramericanos? En semifinales derrotó al argentino Enzo Gallardo, también por decisión dividida 3-2.

Sus dos últimos combates fueron ajustados. Tanto la semifinal como la final se resolvieron por apenas un voto de diferencia entre los cinco jueces. ❓ ¿Cómo le fue a Gerlon Congo en los Juegos Olímpicos de París 2024? Congo llegó hasta los cuartos de final y obtuvo un diploma olímpico.

En octavos derrotó 3-2 al brasileño Abner Teixeira, medallista de bronce en Tokio 2020. Posteriormente quedó eliminado frente al francés Djamili-Dini Aboudou Moindze. ❓ ¿Qué otras medallas consiguió Ecuador en las finales masculinas de boxeo? Ecuador terminó las finales masculinas mencionadas en la nota con un oro y dos medallas de plata.

Además del título de Gerlon Congo, Gustiniano Mina consiguió plata en los 80 kilogramos y Billy Arias obtuvo otra plata en la categoría de 55 kilogramos.

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