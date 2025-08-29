El Nacional ganó su tercer partido al hilo en el campeonato ecuatoriano tras abrir la fecha 27. La escuadra de los puros criollos se impuso por un marcador de 0-1 sobre Vinotinto gracias a un gol en la recta final del partido y cada vez está más lejos del descenso.

Durante la noche de este viernes 29 de julio del 2025, el Estadio Olímpico Atahualpa fue el encargado de albergar el choque entre las dos escuadras. El equipo de la colonia venezolana hizo de local y el reducto no contó con público a raíz de un pedido de la Policía Nacional, pues en jornadas anteriores se registraron incidentes en la parcialidad roja.

De cara al nuevo compromiso, el conjunto criollo llegó en alza tras dos partidos previos con el arco en cero, contundentes victorias y el puesto 10. Previamente, la escuadra se había impuesto en el clásico ante Liga de Quito y había goleado a Delfín como visitante.

Vinotinto, por su parte, arribó de capa caída y no pudo revertir su presente en el torneo local. El último triunfo de la escuadra había sido el 2 de junio del 2025, hace 11 fechas, y se ubicaba en la penúltima posición, zona de descenso.

El Nacional ganó sobre la hora a Vinotinto

En la primera mitad, el cotejo entre El Nacional y Vinotinto se mostró parejo. La escuadra local fue la primera en proponer, sin embargo, sus rivales supieron medirle el pulso. Para el segundo tiempo, la superioridad fue del ‘Bi-Tri’.

El conjunto de la colonia venezolana pudo ponerse en ventaja primero tras un remate de Madison Julio, sin embargo, la jugada fue anulada. El VAR intervino y dictaminó una mano previa, por lo que el tanto no contó. A los 42 minutos, a su vez, el equipo sufrió un nuevo revés. Cristian Larotonda llegó a destiempo en un balón dividido con Djorkaeff Reasco y se fue expulsado.

Con un hombre más, los criollos propusieron y llegaron al área rival, pero el gol no llegaba. A los 87′, Vilington Branda, que había ingresado desde el banco de suplentes, se animó a rematar desde fuera del área y clavó el balón en el ángulo del arco de Lisandro Mitre. Eso fue todo y los tres puntos fueron para la ‘Gloria del Fútbol’.

El Nacional, en pelea por Sudamericana; Vinotinto, complicado en el descenso

El Nacional, que en su momento estuvo relacionado con la zona de descenso, ahora está más cerca de pelear por un cupo internacional que por la permanencia. Aunque se mantiene en la décima posición, está dentro de la liguilla que otorga a un cupo a la Copa Sudamericana y, si gana los tres partidos que le quedan y se dan resultados externos, inclusive puede llegar a meterse en la liguilla del título.

Los criollos cuentan con 34 puntos. Están a siete de la zona del hexagonal por el campeonato y a nueve del que definirá quién baja de categoría.

En el caso de Vinotinto, el panorama es sombrío. La escuadra cuenta con 24 unidades y está en el penúltimo puesto. Solo supera a Mushuc Runa, último con 23 puntos.