El Nacional venció en la vigesimosexta jornada de la primera fase del campeonato ecuatoriano a Liga de Quito y el referí Franklin Congo fue uno de los protagonistas. Tras el partido, la escuadra azucena señaló que protestará por el arbitraje.

Los puros criollos se impusieron por un marcador de 1-0 ante los albos en el Estadio Olímpico Atahualpa durante el domingo 24 de julio del 2025. La victoria para el conjunto militar se dio gracias a un gol de Djorkaeff Reasco a los 16 minutos.

En aquel partido, entre las decisiones arbitrales que más se destacaron estuvo una expulsión sobre Anthony Bedoya de El Nacional. A ello se le sumó un empujón de Franklin Congo hacia Alejandro Cabeza de Liga de Quito. Hubo también una caída de Carlos Gruezo -jugador azucena- en el área rival, la cual no fue sancionada y en la que no se le solicitó revisar el VAR.

La acción contra Cabeza, así como otras decisiones que Congo tomó en el partido, fueron las cuestionadas de parte de los universitarios en diálogo con Radio La Red. Allí, Eduardo Álvarez, director deportivo de la ‘U’, expresó su inconformidad con el papel del referí y expuso que acciones tomará su club.

Liga de Quito y el reclamo sobre Franklin Congo y el arbitraje

“Expresaremos formalmente la queja y analizaremos los audios del VAR, así como por qué se tomaron ciertas decisiones. Además, queremos enfatizar que debemos tener mayor cantidad de juego efectivo“, señaló Álvarez.

El dirigente también sostuvo que parte de su reclamo irá en función de el empujón de Congo sobre Alejandro Cabezas, lo cual considera un hecho grave. Agregó que aquello se dio contra un jugador que no estaba en el círculo de involucrados en un reclamo y que eso ocasionó una situación que pudo devenir en una agresión.

El dirigente azucena, además, agregó que Liga de Quito ya había presentado una queja sobre Franklin Congo con anterioridad. “No necesariamente porque nos quieran asignar a Congo otra vez, sino porque si un árbitro, reiteradamente, tiene malas actuaciones, lo mejor es evaluar en qué campeonato dirige. Quizá sea mejor que vaya a la Serie B, donde no existe la presión que hay en primera división“, señaló.

Liga de Quito pide apertura con respecto al VAR

Durante su intervención, Eduardo Álvarez también fue crítico con respecto al acceso que tienen los clubes a la forma en la que se maneja el VAR y sus designaciones. “Que a una persona que no ha estado tres años en el VAR, y a un asistente que no ha estado nunca, se les asigne un clásico genera situaciones complicadas“, relató.

El dirigente sumó que, en más de una ocasión, se ha pedido a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) que los diálogos del sistema de videoarbitraje sean públicos, pues se eliminarían dudas y serviría para mejorar.