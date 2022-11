Qatar marca su primer gol mundialista

Decenas de hinchas de la selección de Qatar apoyaron a su selección en su segundo partido mundialista. Foto: Twitter FIFA

La Selección de Qatar se convirtió en la primera eliminada del Mundial, pero se irá con una marca histórica que no olvidará.

Este viernes 25 de noviembre marcó el primer gol de su historia en su debut en una Copa del Mundo. Lo hizo en la derrota por 3-1 ante Senegal, como parte de la segunda fecha del Grupo A.

Mohammed Muntari fue el encargado de inscribir por primera vez su nombre y el de Qatar en un Mundial. Este histórico gol llegó en el minuto 74 en el transitorio 2-1 del partido ante Senegal, que les dio una leve esperanza de ir por el empate que nunca llegó.

Mohammed Muntari, primer catarí en marcar

Mohammed Muntari nació en Ghana pero fue nacionalizado com catarí. Este jugador es parte del club Al-Duhail SC, de la Qatar Staras League. A sus 28 años marcó su primer gol mundialista y el mismo también es histórico para la actual campeona asiática.

La selección de Qatar nunca había participado en una cita mundialista y este 2022 al ser la anfitriona sería su debut.

Ante Ecuador no pudo disparar al arco. Según el periodista español conocido como Misterchip, solo dos anfitrionas no lograron rematar al arco. La primera fue Estados Unidos en el Mundial de 1994. Los estadounidenses perdieron ante Brasil por 1-0. La segunda ocasión fue la derrota de Qatar vs Ecuador, con un resultado de 2-0.

La victoria de Senegal ante Qatar en su segundo partido del Grupo A elimina al equipo de Medio Oriente de la competencia. En esta ocasión, los dirigidos por el español Félix Sánchez remataron a la portería de Édouard Mendy en tres ocasiones.

Su siguiente encuentro será ante Países Bajos en el estadio Al Bayt el martes 29 de noviembre a las 10:00 (Hora de Ecuador).

