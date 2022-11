Lionel Messi pide a los argentinos 'que confíen' en su selección

Lionel Messi y sus compañeros de Argentina después de la derrota ante Arabia Saudita en el Mundial Qatar 2022. Foto: EFE

Redacción Elcomercio.com

El Mundial Qatar 2022 no empezó de la mejor manera para la selección de Argentina. La derrota 2-1 ante Arabia Saudita no estaba en sus planes.

Tras el encuentro jugado este martes 22 de noviembre de 2022, Lionel Messi, capitán de la selección de Argentina y el autor del transitorio 1-0 desde el punto penal, habló con los medios de comunicación apostados en el estadio Lusail.

Lionel Messi se mostró reflexivo a la hora de hablar con los medios de comunicación y fue directo al reconocer que "no hay excusas" tras la derrota sufrida ante Arabia Saudita, más aún cuando habían trabajado para contrarrestar los puntos fuertes de sus rivales.



"Este grupo es fuerte y lo ha demostrado. Es una situación que hace mucho tiempo no nos tocaba pasar", dijo Lionel Messi en relación al invicto de tres años y cuatro meses que la selección de Argentina dejó en el camino luego de la inesperada derrota ante Arabia Saudita.



Lionel Messi indicó que no esperaban "empezar de esta manera (...) tenemos que ganar o ganar y depende de nosotros", aseguró con la convencido que el tropiezo ante Arabia Saudita no será un impedimento para avanzar a los octavos de final.



"Es un golpe muy duro para la gente y para nosotros, pero que confíen porque este grupo no los va a dejar tirados", fue el mensaje final que dejó Lionel Messi a los dolidos hinchas argentinos.

Este es el panorama de la selección de Argentina

La selección de Argentina ahora tiene que sumar los 6 puntos que le quedan por delante para clasificar a los octavos de final. Para ello, deberá ganarle a México y Polonia, los otros integrantes del Grupo C.



Un marcador distinto a la victoria dejaría a Argentina al borde de la eliminación, situación similar a la que vivió hace cuatro años atrás en el Mundial Rusia 2018, cuando tuvo que bregar hasta la última fecha para clasificar a la siguiente fase.



Si la selección de Argentina no avanza a los octavos de final supondría el final de la carrera de Lionel Messi defendiendo la camiseta de su país en una Copa del Mundo, hecho que el mismo rosarino se encargó de dejar en claro, tras declarar en reiteradas ocasiones que el Mundial Qatar 2022 será "el último" de su cuenta personal.

