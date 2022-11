Lionel Messi: 'Brasil, Francia e Inglaterra están un poquito por encima del resto'

Para Lionel Messi, la selección de Argentina se parece a la del Mundial de Brasil 2014 por la buena relación que existe entre los futbolistas. Foto: EFE.

EFE

El capitán de la selección argentina de fútbol, Lionel Messi, señaló que en todos los Mundiales los candidatos generalmente son "los mismos", pero consideró que Brasil, Francia e Inglaterra "hoy están un poquito por encima del resto".

"Nosotros estamos muy ilusionados. Tenemos un grupo muy lindo, que está con muchas ganas. Pensamos en ir poco a poco, los grupos del Mundial nunca son fáciles, esperamos empezar de la mejor manera para afrontar todo lo que venga después, pero estamos con muchas ganas", sostuvo Messi a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La entrevista con Messi, publicada por la Conmebol en las últimas horas, se grabó en septiembre y forma parte del ciclo organizado por el órgano rector del fútbol sudamericano llamado "El Juego Sagrado", por el que pasaron futbolistas como su compatriota Ángel Di María, el uruguayo Federico Valverde y el brasileño Neymar.

Cuando se le pidió que, dejando a Argentina de lado, enumerara a los equipos que cree capaces de ganar la Copa del Mundo de Qatar, el capitán albiceleste dijo que "siempre cuando hablamos de candidatos en todos los Mundiales decimos los mismos".

"Siempre hay una aparición, alguna sorpresa, pero generalmente las grandes selecciones son las candidatas. Si tengo que poner alguna por encima creo que Brasil, Francia e Inglaterra hoy por hoy están un poquito por encima del resto.

Pero el Mundial es tan difícil y complicado que puede pasar de todo", remarcó quien a los 35 años está a las puertas de su quinto Mundial, tras participar en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Para Messi, el actual plantel de la selección argentina se parece mucho, por la buena relación que hay entre los futbolistas, al que fue subcampeón en Brasil 2014 y llegó a las finales de las Copas América de 2015 y 2016.

"Lo que pasa es que no tuvimos la suerte de ganar. Llegamos a las finales y no nos pudimos consagrar. Ganar descomprime muchísimo, hace que trabajes de otra manera y que la gente te vea diferente también", consideró.

Para Messi, "se fue muy injusto" con los jugadores que llegaron hasta esas finales y no pudieron consagrarse campeones.

"Más allá de no haber podido ganar, se hizo todo el recorrido, todo el camino. Lo que disfrutó la gente el Mundial de Brasil no lo había visto nunca. Fue injusto porque ya traspasaba lo futbolístico también las críticas, se llevaba para cualquier lado, eran muy dañinos los comentarios", indicó.

Por último, reiteró su deseo de que el Mundial de 2030 se pueda disputar en Sudamérica, tras la candidatura conjunta presentada por Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. "Ojalá se dé esa oportunidad y podamos vivir en Sudamérica el Mundial. Son competiciones especiales. Ojalá se pueda dar", concluyó.

