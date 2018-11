José Mourinho en Turín: una explosión de alegría y enojo 

LEA TAMBIÉN

Menuda satisfacción. José Mourinho salió disparado hacia el césped, se llevó la mano derecha a la oreja e hizo una mueca a la hinchada de la Juventus de Turín, cansado de escuchar insultos hacia su persona durante 90 minutos.

El entrenador portugués del Manchester United celebró la inesperada victoria por 2-1 con su enésimo gesto provocador. Los jugadores de la Juventus no tardaron en recriminarle a Mourinho su actitud, pero el luso se defendió después en los micrófonos. "Insultar es lo que hicieron los hinchas", indicó en la noche del miércoles en el Juventus Stadium de Turín.

"Esto", añadió llevándose de nuevo la mano a la oreja, "no es un insulto. Esto significa: 'Quiero escuchar un poco más'". 'The Special One', de 55 años, admitió no obstante que habría reaccionado de otra manera en frío. Pero tras remontar con dos goles en los últimos minutos, no se pudo contener. Mourinho es conocido por su irritabilidad y se siente cómodo cuando hay conflicto.

El diario Il Corriere dello Sport escribió hoy "Provocador Mourinho". Pero hay que recordar que el luso ya fue insultado en el partido de la ida en Old Trafford por los hinchas italianos. Entonces, el técnico les hizo un gesto con tres dedos: un dedo por cada título que ganó con el Inter de Milán, archirrival de la Juve, en el año 2010.

"Mourinho es el enemigo número uno (...) El pasado no se olvida nunca", señaló La Gazzetta dello Sport, que añade sobre el comportamiento del portugués: "José Mourinho siempre fue así y al final explotó de alegría y enojo". A los jugadores no les gustó nada el gesto de Mourinho.

Leonardo Bonucci se acercó junto con Paulo Dybala a pedir explicaciones al entrenador del United. "Yo entreno ahora al Manchester United y no pienso en mi pasado en el Inter de Milán o en el Real Madrid.

Ellos son los que no pueden olvidar", dijo Mourinho tras el partido en clara alusión a los hinchas juventinos. El equipo italiano fue el gran dominador del partido y se adelantó con un golazo de Cristiano Ronaldo en la segunda mitad, "una obra maestra", según lo definieron medios italianos. Pero el United reaccionó en los minutos finales y se llevó el triunfo con un disparo de falta de Juan Mata en el minuto 86 y un rebote dentro del área que acabó marcando Bonucci en propia meta en el 90'. The Telegraph habló de una "remontada maravillosa". "Fue un buen partido, un partido de máximo nivel", resumió por su parte Mourinho.

"Lo que ocurrió al final no importa". "La lección está clara y será útil para el futuro. La Champions League no permite una sola distracción", escribió la propia Juventus en su página web.

"Es lógico estar disgustado con el resultado, pero podemos ser optimistas sobre lo que estamos haciendo en el campo"", añadió el técnico de los "Bianconeri", Massimiliano Allegri. "Si mejoramos pequeños detalles, volveremos pronto al camino correcto".

