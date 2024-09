Marco Pazos, presidente de El Nacional, se refirió a la Selección de Ecuador y a las convocatorias para sus compromisos. El dirigente mostró inconformidad en torno a los nombres que han sido llamados y la ausencia de una figura de su equipo.

Después de que se reanudase la Liga Pro y de que haya finalizado la fecha de eliminatorias, el máximo dirigente de los puros criollos se manifestó. Este fue categórico en torno a la primera convocatoria de Sebastián Beccacece con la Tri y expresó dudas con respecto a esta.

Más noticias:

En diálogo con FB Radio, Pazos expuso su postura e hizo énfasis en el rol que cumplen ciertos convocados dentro de sus equipos. Asimismo, expresó que no es el único que siente malestar por la situación.

“No puede ser posible que en la Selección de Ecuador llamen como tercer arquero a un suplente. Vamos a comenzar a presionar. Se debe ver a los jugadores de todos los equipos, no solo a los de un club. Si va a ser así, que se cambie el nombre de la selección“, manifestó el dirigente.

Marco Pazos cuestionó la ausencia de David Cabezas, arquero de El Nacional

Pazos no solo apuntó a nivel general, sino que destacó a uno de los jugadores de su club: David Cabezas. El arquero de los puros criollos atraviesa un buen momento en la Liga Pro y es una de las figuras del equipo, pero no estuvo en la nómina de las últimas eliminatorias.

“Tenemos un arquerazo como David Cabezas y no se lo convoca. Llaman a un suplente a la Selección de Ecuador. No solo yo estoy molesto con esto, sino la gran mayoría de los equipos, porque se ve que convocan a jugadores de un solo club (…) Hasta el momento, el DT de la Tri no ha ido a un solo partido de El Nacional, ojalá contra Liga de Quito lo haga“, expresó Pazos.

En la pasada jornada de eliminatorias, los futbolistas llamados al arco fueron Hernán Galíndez, Moisés Ramírez y Gilmar Napa. Entre las grandes ausencias también estuvo la del golero Alexander Domínguez, uno de los capitanes y referentes de la escuadra.