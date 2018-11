En Manchester United se evalúa un nuevo contrato para Antonio Valencia

LEA TAMBIÉN

Antonio Valencia se unió a los entrenamientos de la Selección ecuatoriana, tras un largo periodo de inactividad con el Manchester United. El jugador no ha sido tomado en cuenta por el DT José Mourinho desde el 2 de octubre del 2018, pero el club evaluaría darle un nuevo contrato.

El vínculo del 'Toño' con el club inglés expira en junio del 2019 y el plantel consideraría extender su estadía por una temporada más. Valencia llegó al United en julio del 2009 desde el Wigan Athletic y ha jugado 10 temporadas consecutivas. En este año fue nombrado como primer capitán.



Según publicó el diario The Guardian, el ecuatoriano no se ha recuperado de una cirugía en la boca. Sin embargo, otros medios ingleses hablan de un supuesto distanciamiento entre Valencia y el DT Mourinho.



El lateral derecho de 33 años no juega desde el 2 de octubre, en un duelo de la Champions League frente al Valencia. Ese día, el jugador le dio 'me gusta' a una publicación en Instagram en la que se pedía el despido del entrenador. A pesar de que el 'Toño' ofreció disculpas, la relación con el entrenador habría quedado presuntamente fragmentada.

​The Guardian aseguró el que entrenador aprobó la renovación, tanto de Valencia como de Ashley Young. Este último ha ocupado el lateral derecho y la capitanía, tras la ausencia del seleccionado ecuatoriano.



Valencia se encuentra en Lima junto al resto de seleccionados para disputar un amistoso frente a Perú, el jueves 15 de noviembre del 2018 a las 20:30. El 'Toño' no participará en el encuentro con Panamá, por un acuerdo previo con el DT Hernán Darío Gómez.

