Mucho se había rumorado sobre una participación del actor y productor estadounidense Tom Cruise en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos 2024.

De hecho, se decía que lo habían visto en los techos de París ensayando alguna escena; sin embargo, no quedaba claro si se trataba de una escena de sus películas o una para la ceremonia.

Luego de que los artistas invitados, como la banda francesa Phoenix, encendieron los ánimos de los atletas e invitados en la ceremonia, llegó el momento de dar paso a la siguiente sede.

Para ello, la Alcaldesa de París hizo la entrega de la bandera de las Olimpiadas a la Alcaldesa de Los Ángeles para la próxima edición 2028.

Las luces se dirigieron hacia el techo del Estadio de Francia, donde una cámara mostró atado con arneses y cuerdas al actor Tom Cruise.

Al mismo estilo de una escena de Misión Imposible, el actor bajó del techo a rapel mientras todo el estadio lo ovacionaba.

Tom Cruise jumps off the stadium during the #Olympics Closing Ceremony

