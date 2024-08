Este domingo, 11 de agosto, se dará fin a unos Juegos Olímpicos que han dejado todo tipo de imágenes en las competencias.

El Stade de France, mismo lugar en el que se llevaron a cabo las competencias de atletismo, albergará el evento que promete ser uno de los mejores en la historia.

En la inauguración ya se sentó un precedente, por primera vez el desfile de los deportistas se hizo fuera de un estadio y se tuvo como principal protagonista al río Sena, en el que las embarcaciones de cada delegación pasearon en medio de diferentes actuaciones artísticas.

Esta vez, la ceremonia sí será dentro de un estadio en el que desfilarán las delegaciones de cada país. En la clausura, el comité organizador promete un despliegue de tecnología que se tomará los cielos parisinos y tendrá como eje central la historia de la competencia.

La temática del espectáculo tendrá como centro la historia de los Juegos Olímpicos. Según los organizadores, será un “viaje en el tiempo”. “Un viaje al pasado, a los orígenes de los Juegos, pero también al futuro, en definitiva más allá del tiempo”, mencionan.

Tom Cruise es un ícono del mundo del espectáculo en Estados Unidos y es reconocido mundialmente por varias de sus películas, entre ellas, ‘Misión imposible’. Actualmente, está en rodaje de una nueva edición de la saga en Europa y esto ha dado lugar a los rumores de su participación en el evento del domingo.

Según el medio estadounidense de rumores de celebridades TMZ, Cruise estaría en la ceremonia como uno de los protagonistas teniendo en cuenta que la próxima edición de los Juegos tendrá lugar en suelo norteamericano.

El actor y director bajaría desde el techo hasta la cancha del estadio y luego haría una puesta en escena que terminaría llevando la bandera desde París hasta el emblemático aviso de Hollywood.

No sería la primera vez que está en unos olímpicos, en 2004 llevó la antorcha olímpica en Los Ángeles como un relevo de camino a la edición de Atenas.

Rumores dicen que lo han visto en los techos de París, seguramente ensayando la escena. Lo bueno es que faltan solo minutos para descubrirlo.

#TomCruise on the helipad yesterday before flying to Paris. pic.twitter.com/IbHLxeKCFZ